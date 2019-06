22.06.2019

Weniger Wasser – mehr Waldbrände

Die Hagelkörner werden größer, das Wasser weniger und die Waldbrände häufiger – auch in Deutschland. Die Harzwasserwerke in Hannover äußern bereits „Sorge ums Trinkwasser“. Erste Wasserversorger schlagen Alarm: „Der Klimawandel kommt schneller und härter als bisher prognostiziert“, sagt der Geschäftsführer der Harzwasserwerke, Christoph Donner. Von Franz Alt

Die Harzwasserwerke versorgen zwei Millionen Menschen und sind die Nummer eins in Niedersachsen. Die Wassersituation hat sich nicht nur in Niedersachsen gravierend verändert.

Zur gleichen Zeit demonstrieren 35.000 Jugendliche der „Fridays For Future“-Bewegung aus 16 Ländern in Aachen für mehr Klimaschutz durch die Politik. Unter ihnen auch Jugendliche aus Ostfriesland, die ihren Ostfriesen-Humor mitgebracht haben. Eines ihrer Plakate zeigt Ostfriesland im Jahr 2.100 mitten im Meer. Unterschrift: „Wir müssen Eure Fehler ausbaden“.

In Aachen war die erste internationale Großdemonstration der weltweiten "Fridays for Future"-Bewegung. „Hoch mit dem Klimaschutz“, „Runter mit der Kohle“ schallten die Rufe der jungen Demonstranten durch die Straßen von Aachen. Sprecher beklagten auch: „In der Kohlekommission der Bundesregierung war die Stimme der Jugend nicht vertreten. Der beschlossene Ausstieg im Jahr 2038 ist viel zu spät“.

Und was macht die Politik in diesen Tagen zur Rettung des Klimas?

Die EU-Kommission zum Beispiel tagte ebenfalls und sprach über das Klima. Präsident Macron hatte vorgeschlagen, dass alle 28 EU-Staaten sein Ziel der Klimaneutralität bis 2050 unterstützen. Doch Ungarn, Polen, Tschechien und Estland legten sich quer. So war am Schluss der Sitzung „Klimaschutz“ im Protokoll nur eine Fußnote. Und selbst diese wurde in der ersten Fassung des Protokolls vergessen. Früher wollte die EU mal Vorreiter beim weltweiten Klimaschutz sein.

Es ist ja gut und richtig, das junge Leute fürs Klima auf die Straße gehen. Nur: Es gibt bei Wahlen weit mehr Rentner als Jungwähler.

Wenn sich die Älteren nicht endlich mehr mit den Jungen solidarisieren, wird sich die Politik nicht ändern. Politiker kennen nur die Macht des Stimmzettels. Und wir können die Zukunft unserer Kinder und Enkel vergessen. Zu Recht ruft deshalb der Dalai Lama die Jungen auf, „Rebellen für ein gutes Klima“, zu sein, aber appelliert zugleich an die Älteren, die Jungen bei ihrem Protest nicht allein zu lassen.

Wir lieben unsere Kinder

Diese Aussage ist solange reine Heuchelei, solange wir deren Zukunft weiter verbrennen. Vielleicht wachen auch die Älteren auf, wenn nicht nur im Harz das Wasser knapp wird, sondern überall. Dann könnte es aber schon zu spät sein.

