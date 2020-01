Neuer Dieselskandal?

13.01.2020 – 45 Millionen Autos in Europa sind mit Dieselpartikelfiltern ausgestattet. Das Gefährliche: Die Filterreinigung kann die Feinstaub-Emissionen neuester Diesel-PKW auf mehr als das Tausendfache des Normalbetriebs hochschnellen lassen, wie die Umweltschutzorganisation Transport and Environment (T&E) warnt. Besonders problematisch ist dieser Vorgang im Stadtverkehr, wo andere Verkehrsteilnehmer stark belastet werden. Laut T&E kommt es zu ca. 1,3 Milliarden Reinigungsvorgängen pro Jahr. In offiziellen Emissionstest wird die Filterreinigung jedoch ausgeklammert.

Diese erschreckenden Erkenntnisse kommen nun ans Licht, weil Transport and Environment unabhängige Labortests an den beiden Diesel-Pkws Nissan Qashqai und Opel Astra in Auftrag gab. Die beiden Fahrzeuge stehen in Europa auf Platz zwei und vier der meistverkauften Fahrzeuge in ihrem jeweiligen Segment. Bei den Tests wurde der Ausstoß während einer vollständigen Filterreinigung gemessen. Das Ergebnis: Die Fahrzeuge überschritten währenddessen die Grenzwerte für die Partikelzahl um 32 bis 115 Prozent. In offiziellen Tests finden die Grenzwerte während einer Filterreinigung hingegen keine Anwendung. Somit werden 60 bis 99 Prozent der eigentlich ausgestoßenen Feinstaubartikel beider Modelle nicht berücksichtigt.