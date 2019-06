22.06.2019

Nur vier Minuten Ladezeit für Elektroautos

Allego eröffnet die ersten 350 kW Ladesäulen in Deutschland

Gemeinsam für die Mobilität der Zukunft: Der Ladeinfrastrukturbetreiber Allego eröffnete offiziell den ersten deutschen Standort seines paneuropäischen MEGA-E-Projekts (Metropolitan Greater Areas Electrified). Die Ladesäulen sind ab sofort einsatzbereit und befinden sich auf dem Gelände des Gartencenters „Garten von Ehren“ in Hamburg. Sie ermöglichen Elektroautos der neuesten Generation, eine Reichweite von hundert Kilometer in weniger als fünf Minuten zu laden.



Im Hamburger Süden, direkt an der A7, finden E-Autofahrer ab sofort zwei Ultra-Schnellladesäulen mit flüssigkeitsgekühlten Ladekabeln (bis zu 350 kW) sowie einen Allego Triple Fast Charger (50 kW). Die hochmodernen Ladesäulen sind für alle Fahrzeugmodelle nutzbar. Die E-Autos werden mit Ökostrom versorgt, der zu 100 Prozent aus regenerativer Energie stammt. Die Bezahlung kann über alle wichtigen Ladekarten und Zugangs-Apps sowie über Ad-hoc Laden per Kreditkarte erfolgen. In Kombination mit den Angeboten des Gartencenters ist dies auch der ideale Ort für einen entspannten Zwischenstopp oder eine kurze Kaffeepause während des Ladevorgangs.



Hamburg wird Teil eines europäischen Hochleistungsladenetzes



Das Projekt MEGA-E, im Rahmen dessen die Ladesäulen errichtet werden, ist eine Initiative von Allego. Das Hochleistungsladenetz umfasst die Installation von 322 ultraschnellen Ladesäulen in zwanzig Ländern Europas. Zudem werden 39 multimodale Ladestandorte in mindestens zehn europäischen Metropolregionen errichtet. Unterstützt wird das Projekt durch Fördergelder der EU in Höhe von 29 Millionen Euro. Im Rahmen des MEGA-E-Projekts arbeitet Allego mit lokalen und internationalen Partnern zusammen und heißt interessierte Kommunen sowie Unternehmen jederzeit willkommen, sich partnerschaftlich zu beteiligen.



„Wir freuen uns, hier in Hamburg den ersten deutschen Standort unseres MEGA-E-Projekts zu eröffnen“, sagt Ulf Schulte, Managing Director DACH bei Allego. „Dank der Lage ist dieses Angebot sowohl für die Metropolregion als auch für Durchreisende interessant. Unser Ziel ist es, die Elektromobilität für E-Autofahrer noch attraktiver zu gestalten und zu zeigen, dass das elektrische Fahren auch über lange Strecken immer komfortabler wird. Zusammen mit unserem Partner ‚Garten von Ehren‘ leisten wir unseren Beitrag hierzu.“

