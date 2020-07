Starkes Marktwachstum für Elektroautos im I. Halbjahr 2020: Unterwegs laden wird immer wichtiger

Mit der steigenden Anzahl an Elektromobilen rücken die Ladeinfrastruktur und damit verbundene Ladekosten immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Top 3 Elektromobile im ersten Halbjahr 2020 sind der VW e-Golf, Renault ZOE und das Tesla Model 3. Wobei der VW e-Golf, laut KBA, im ersten Halbjahr 2020 die höchsten Verkaufszahlen aufweisen kann.

Der Bonner Markt- und Wirtschaftsforscher EUPD Research zeigt in der Vergleichsstudie mobiler Ladetarife erhebliche Preisunterschiede zwischen den Ladetarifen u.a. für den VW e-Golf. Die Tarife unterscheiden sich vor allem in den Ladepreisen, Zugang zu Ladesäulen und den Bezahlwegen. Elektromobilisten müssen sich daher genauestens vor der Tarifwahl mit dem Ladetarifangebot auseinandersetzen. Die Top 3 Tarife für den e-Golf bieten envia Mitteldeutsche Energie AG, Volkswagen und der ADAC an.