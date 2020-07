07.07.2020

Breites Bündnis aus Verbänden und Energiepolitik fordert Stärkung der Bürgerenergie

Heute veröffentlichten BEE-Präsidentin Dr. Simone Peter und BBEn-Vorstand René Mono gemeinsam mit dem Energiebeauftragten des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Josef Göppel, sowie Klaus Mindrup, Mitglied des Deutschen Bundestages, SPD, den Appell „Klimapolitik als Bürgerbewegung gestalten“.

Der Appell ruft zu einer umfassenden Stärkung der Bürgerenergie auf und wird von vielen Verbänden (darunter Deutscher Mieterbund, Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband), Unternehmen, Energiegenossenschaften und Energie-Initiativen unterstützt. Seit heute kann er auf der Petitionsplattform WeAct von UnterstützerInnen aus ganz Deutschland unterzeichnet werden. Der Appell fordert angesichts der notwendigen Umsetzung des Europäischen „Clean Energy Package“ umfassende gesetzliche Erleichterungen für die erneuerbare Eigenversorgung von Einzelpersonen, Unternehmen und Gemeinschaften. Das Papier fordert zudem die Ermöglichung von Energiespeicherung auf der Nieder- und Mittelspannungsebene, die Abschaffung von Ausschreibungen für die Bürgerenergie, umfangreiche Beteiligung von Kommunen und administrative Erleichterungen.



„Obwohl die Mehrheit der Gesellschaft für den deutlichen Ausbau der Erneuerbaren Energien ist, hat dieser an Schwung verloren. Ohne einen beherzten Zubau in allen Sektoren wird Deutschland seine Klimaschutzziele nicht erfüllen können. Die Bürgerinnen und Bürger sind die aktivsten UnterstützerInnen der Energiewende. Hier liegt das größte Potential für die dynamische Entwicklung und die Stärkung der Erneuerbaren. Das müssen wir nutzen“, so Dr. Simone Peter.



Mit-Initiator Klaus Mindrup, MdB, ergänzt: „Wir brauchen eine breite gesellschaftliche Kraftanstrengung für den Klimaschutz von Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen, Kommunen, Stadtwerken und Genossenschaften. Die europäischen Regeln sind vorbildlich und werden den notwendigen Boom beim Ausbau der Erneuerbaren ermöglichen. Damit werden die Kostenvorteile der Erneuerbaren endlich auch bei den Menschen ankommen."



„Nur gemeinsam als Gesellschaft können wir Klimaschutz verwirklichen. Hindernisse für den Einsatz der Erneuerbaren Energien müssen beseitigt, der Zugang zur Nutzung der Erneuerbaren vereinfacht werden, um Bürgerinnen und Bürgern eine aktiven Partizipation an der Rettung unseres Klimas zu ermöglichen", so René Mono, Vorstand des BBEn.



Die InitiatorInnen fordern die Bundesregierung auf, das „Clean Energy Package“ unverzüglich umzusetzen und die Hemmnisse für den Einsatz von Erneuerbaren Energien in Deutschland zügig abzubauen. Andernfalls drohe ein EU-Vertragsverletzungsverfahren.

