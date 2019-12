02.12.2019

COP25: Deutlich mehr Klimaschutz ist gefragt

Angesichts der zunehmenden globalen Klimakrise und der weiterhin steigenden Treibhausgasemissionen treffen sich die Regierungen in Madrid zur UN-Klimakonferenz COP25.

Die COP 25, die diesjährige Klimakonferenz findet unter dem Vorsitz der chilenischen Regierung und mit logistischer Unterstützung der spanischen Regierung in Madrid statt.



Patricia Espinosa, die Exekutivsekretärin der Vereinten Nationen für Klimawandel, sagt: „In diesem Jahr haben sich die Auswirkungen des Klimawandels beschleunigt, einschließlich zunehmender Dürren, Stürme und Hitzewellen, mit schwerwiegenden Folgen für die Beseitigung der Armut, die menschliche Gesundheit, die Migration und die Ungleichheit. Das kleine Fenster zur Bekämpfung des Klimawandels schließt sich rasch. Wir müssen dringend alle Instrumente der multilateralen Zusammenarbeit einsetzen, um die COP25 zum Startpunkt für mehr Klimaschutz zu machen und die Welt auf einen Transformationspfad hin zu CO2-armem und belastbarem Klima zu bringen.“



Daher ist es ein wichtiges Ziel der COP25, die allgemeinen Ambitionen zu erhöhen. Auf der COP24 in Polen wurden, mit Ausnahme von Artikel 6 des Pariser Übereinkommens, die meisten Umsetzungsleitlinien des Pariser Übereinkommens vereinbart.



Artikel 6 enthält Leitlinien für das Funktionieren der internationalen Klimamärkte als Schlüsselkomponente der weltweiten wirtschaftlichen Instrumentarien zur Bekämpfung des Klimawandels.



Weitere Schwerpunkte auf der COP25 sind Anpassung, Verlust und Beschädigung, Transparenz, Finanzen, Kapazitätsaufbau, Probleme der Ureinwohner, Ozeane, Forstwirtschaft, Gender und mehr.



Insbesondere die Bereitstellung von Finanzmitteln und Technologie ist für Entwicklungsländer von entscheidender Bedeutung, um ihre Volkswirtschaften umweltfreundlicher zu machen und ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken.



"Wir haben zwar einige Fortschritte bei der Finanzierung der Entwicklungsländer im Zusammenhang mit dem Klimaschutz erzielt, werden aber die Industrieländer weiterhin nachdrücklich auffordern, ihre Zusage zu erfüllen, bis 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar zu mobilisieren", meint Espinosa. „Wir müssen auch sehen, dass die globalen Finanzströme insgesamt den tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel widerspiegeln, den wir brauchen: weg von kohlenstoffinvestitionen und hin zu nachhaltigerem und widerstandsfähigerem Wachstum. Ein paar Tropfen auf den heißen Stein reichen nicht aus: Wir brauchen einen Sichtwechsel. “



2020 sollen die Nationen neue oder aktualisierte nationale Klimaschutzpläne vorlegen, die als national festgelegte Beiträge oder „NDCs“ bezeichnet werden. Laut dem in der Vorwoche veröffentlichten Umweltbericht 2019 des UN-Umweltprogramms wird die Welt die Gelegenheit verpassen, das 1,5 ° C-Temperaturziel der EU zu erreichen, sofern die globalen Treibhausgasemissionen zwischen 2020 und 2030 nicht jährlich um 7,6 Prozent sinken.



Dies heißt, dass der kollektive Ehrgeiz gegenüber dem derzeitigen Niveau mehr als verfünffacht werden muss, um die für das 1,5 ° C-Ziel in den nächsten zehn Jahren erforderlichen Einschnitte zu erreichen. "Die derzeitigen NDCs sind nach wie vor unzureichend", sagt Espinosa. „Wenn wir auf unserem derzeitigen Kurs bleiben, könnten sich die globalen Temperaturen bis zum Ende dieses Jahrhunderts mehr als verdoppeln. Dies wird enorme negative Folgen für die Menschheit haben und unsere Existenz auf diesem Planeten bedrohen. Wir brauchen eine sofortige und dringende Änderung.



Es ist machbar, aber um den globalen Temperaturanstieg bis zum Ende dieses Jahrhunderts um 1,5 Grad Celsius zu stabilisieren, müssen wir die Emissionen bis 2030 um 45 Prozent senken und bis 2050 klimaneutral sein. Es ist eine äußerst schwierige Herausforderung, aber es ist absolut notwendig, sie zu erfüllen, für Gesundheit, Sicherheit und Schutz aller Menschen auf diesem Planeten - kurz- und langfristig. “



Im Hinblick auf die Erhöhung der Ambitionen wird die COP25 über die Ergebnisse des Klimagipfels in New York im September und die Klimawochen in Afrika, Asien und Lateinamerika informieren. „Bei diesen Schlüsselereignissen sahen wir einen enormen Aufschwung an Maßnahmen, mit vielen Beiträgen von Regierungen und Nicht-Parteien-Akteuren, einschließlich Regionen, Städten, Unternehmen und Investoren. Ihre Beiträge sind entscheidend, um die Transformation voranzutreiben, die wir brauchen," ist Exekutivsekretärin Espinosa überzeugt.



Auf dem New Yorker Klimagipfel hat Chile eine Climate Ambition Alliance ins Leben gerufen, die die Maßnahmen der Nationen zur Aufwertung des Klimas bis 2020 sowie die Maßnahmen zur Erreichung des Null-CO2-Ausstoßes bis 2050 zusammenbringt.



Über das UNFCCC



Mit 197 Vertragsparteien hat das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) eine nahezu universelle Mitgliedschaft und ist der Hauptvertrag des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015. Das Hauptziel des Pariser Abkommens ist es, den globalen durchschnittlichen Temperaturanstieg in diesem Jahrhundert deutlich unter 2 Grad Celsius zu halten und die Bemühungen zu verstärken, den Temperaturanstieg noch weiter auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Das UNFCCC ist auch der Hauptvertrag des Kyoto-Protokolls von 1997. Oberstes Ziel aller Abkommen im Rahmen des UNFCCC ist es, die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre so zu stabilisieren, dass gefährliche Eingriffe des Menschen in das Klimasystem in einem Zeitraum vermieden werden, in dem sich Ökosysteme auf natürliche Weise anpassen und eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen.

