Nährwert-Kennzeichnung mit Ampelfarben kommt

Jetzt sind die Unternehmen gefragt

Mit dem Nutri-Score will Klöckner "die gesunde Wahl zur einfachen Wahl machen". Die Kennzeichnung wird jedoch nur freiwillig eingeführt - anders lassen es die geltenden europäischen Regelungen momentan auch nicht zu. Deshalb kommt es nun auf den Handel und die Hersteller an: Sie müssen dafür sorgen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in Supermarkt tatsächlich Produkte mit dem Nutri-Score finden. Bundesernährungsministerin Julia Klöcker hat angekündigt, die für die Einführung des Nutri-Score nötigen Schritte bis circa April 2020 abzuschließen. So muss Deutschland die neue Kennzeichnung beispielsweise noch auf EU-Ebene anmelden.

Freiwillige Lösungen reichen nicht

Die Erfahrung zeigt, dass freiwillige Lösungen sich nie ganz durchsetzen. In Frankreich beispielsweise wurde der Nutri-Score bereits vor zwei Jahren eingeführt. Bisher tragen aber lediglich 25 Prozent der Produkte die Kennzeichnung. foodwatch fordert Julia Klöckner daher auf, nun auch den nächsten Schritt zu gehen und sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass die Verwendung des Nutri-Score europaweit zur Pflicht wird.