20.09.2019

Sitzung des Klimakabinetts verschoben

as sich am Donnerstagabend schon andeutete, bewahrheitet sich am heutigen Freitag: Nach mehr als 17 Stunden Verhandlungen soll eine Einigung für das Klimakabinett erst auf der Zielgeraden sein, heißt es. Dass die Regierung die Klimapolitik monatelang ausgesessen hat, rächt sich offensichtlich.

Klima-Verhandlungen sollen auf "Zielgeraden" sein

m heutigen Freitagvormittag dauern die Gespräche zwischen den Koalitionspartnern CDU, CSU und SPD weiter an. Die Zusage, heute entscheidende Klimabeschlüsse zu fassen, ist bereits aufgeweicht worden.

Nach den vorliegenden Informationen soll eher nur ein 20 bis 30 Seiten starkes Eckpunkte-Papier vorgelegt werden und Wochen später erst das umfangreiche gesetzliche Maßnahmen- und Investitionspaket, wie es im gestern bekannt gewordenen Entwurf aufgelistet ist. Inzwischen sollen die Gespräche, wie aus Verhandlungskreisen verlautet, "auf der Zielgeraden" sein.

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch rechnet damit, dass der CO 2 -Ausstoß einen Preis bekommt, wie er im ZDF-Morgenmagazin sagte – die unterschiedlichen Systeme würden aber noch diskutiert. Auch beim umstrittenen Ausbau der erneuerbaren Energien hoffe er auf eine "verlässliche Entscheidung".

Vorsorglich wurde die ursprünglich für 11 Uhr angesetzte Sitzung des Klimakabinetts auf 13 Uhr verschoben, offiziell sollen die Ergebnisse erst am späten Nachmittag von den Koalitionsspitzen vorgestellt werden.

Als besonderer Knackpunkt stellte sich erwartungsgemäß die Frage der CO 2 -Bepreisung heraus, ob diese durch eine Steuer oder durch einen nationalen Emissionshandel umgesetzt wird. Zudem muss ein Einstiegspreis festgelegt werden und wie stark der CO 2 -Preis in den kommenden Jahren steigen soll.

Zeitgleich startete in Australien der globale Klimastreik mit rund 300.000 Teilnehmern.

Quelle Der Bericht wurde von der Redaktion „klimareporter.de" (Jörg Staude) 2019 verfasst - der Artikel darf nicht ohne Genehmigung (post@klimareporter.de) weiterverbreitet werden! | (Foto: Andreas Neufahrt/​Flickr)

