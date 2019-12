04.12.2019

"Sustainable Action": Über die Transformation zu nachhaltigem Handeln

Neuer Bericht des Club of Rome zeigt mit welchen Herausforderungen wir dabei konfrontiert sind.

In dem neuen Bericht an den Club of Rome "Nachhaltiges Handeln - Überwindung der Hindernisse" zeigt der Autor Christian Berg die Komplexität des Verständnisses der Hindernisse auf, mit denen wir beim Übergang in eine nachhaltige Zukunft konfrontiert sind. Regierungen und überstaatliche Organisationen bieten eine klare Vision eines langfristigen und erreichbaren Ziels für Nachhaltigkeit.



Immer mehr wissenschaftliche Berichte über die zunehmende Bedrohung durch den irreversiblen Klimawandel sowie die globalen Klimaschutzstreiks verstärken die Dringlichkeit von Transformationsmaßnahmen in Richtung Nachhaltigkeit.



Während die Agenda 2030 und das Pariser Abkommen bereits ehrgeizige Ziele für die Menschheit festgelegt haben, bieten sie wenig Orientierungshilfe für konkrete Maßnahmen. Obwohl bereits viel getan wurde, scheinen die Fortschritte langsam zu sein, und einige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Maßnahmen können kontraproduktiv sein.



"Sustainable Action" untersucht alle Bereiche, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben, und liefert Handlungsgrundsätze, die Akteure unterschiedlicher Art ansprechen, nicht nur diejenigen, die mit solchen Veränderungen professionell beauftragt sind. Das Buch bietet eine Roadmap für alle, die nicht ständig über Systemänderungen nachdenken, sondern sich Sorgen machen und auf sinnvolle Weise zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen möchten.



Christian Berg sagt: "Wir befinden uns in einem Teufelskreis. Mangelnde Fortschritte bei der Nachhaltigkeit veranlassen einige dazu, immer schärfer zu sprechen und Vergleiche anzustellen, von denen andere angewidert sind. Das Herunterspielen des Holocaust zur Hervorhebung des planetarischen Notstands ist nicht nur falsch und unangemessen, sondern auch kontraproduktiv, da nur die Polarisierung verstärkt wird. Notwendiger denn je ist eine nüchterne Analyse der Ursachen unserer zahlreichen Katastrophen, konkrete Lösungsperspektiven und Leitlinien für konkrete Maßnahmen. Darum geht es in dem Buch. “



Mamphela Ramphele, Co-Präsidentin des Club of Rome: „Wir waren lange davon überzeugt, dass Einsicht - Kenntnis der anstehenden Herausforderungen - das Handeln ankurbeln würde. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass dies einfach nicht der Fall ist. Es gibt viele Hindernisse für nachhaltiges Handeln, und wir müssen sie vollständig verstehen, wenn wir sie überwinden wollen. “



Sandrine Dixson-Declève, Ko-Präsidentin des Club of Rome: „In der besten Tradition der Berichte an den Club of Rome nimmt Sustainable Action die Komplexität der Transformation ernst, fördert das Verständnis der globalen Herausforderungen für nachhaltiges Handeln und schlägt umfassende Lösungen vor. "



Dieses Buch ist von großem Interesse für Studenten und Wissenschaftler in Nachhaltigkeitsfragen sowie für diejenigen, die nach einem Rahmen suchen, um ihre Systeme so zu verändern, dass sie sich auf das Vierfache des Endergebnisses auswirken: Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft und zukünftige Generationen.



Christian Berg lehrt Nachhaltigkeit an verschiedenen deutschen Universitäten (TU Clausthal, Universität des Saarlandes, Universität Kiel). Er hat mehr als ein Jahrzehnt in der Wirtschaft gearbeitet, unter anderem als Chief Sustainability Architect bei SAP. Er hat mehrere Bücher zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht und die Task Force für nachhaltiges Wirtschaften und Wachstum im Rahmen des Zukunftsdialogs von Bundeskanzlerin Angela Merkel geleitet. Er hat Abschlüsse in Physik (Dipl.-Phys.), Philosophie (M.A.), Theologie (Mag. Theol. Und Dr. Theol.) Und Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing.).

