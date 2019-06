26.06.2019

UN-Experte verurteilt die Nichtbeachtung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Armut

Laut einem UN-Experten wird der Klimawandel die größten Auswirkungen auf die in Armut lebenden Menschen haben, aber auch die Demokratie und die Menschenrechte gefährden.

"Selbst wenn die derzeitigen Ziele erreicht werden, werden Dutzende von Millionen verarmt sein, was zu einer weit verbreiteten Vertreibung und zu Hunger führen wird", sagte der UN-Sonderberichterstatter für extreme Armut und Menschenrechte, Philip Alston, in einem soeben veröffentlichten Bericht .

"Der Klimawandel droht die letzten 50 Jahre des Fortschritts in den Bereichen Entwicklung, globale Gesundheit und Armutsbekämpfung zunichte zu machen", sagte Alston. "Es könnte bis 2030 mehr als 120 Millionen Menschen in die Armut treiben und wird die gravierendsten Auswirkungen in armen Ländern, Regionen und an den Orten haben, an denen arme Menschen leben und arbeiten."

Selbst das unrealistische Best-Case-Szenario mit einer Erwärmung von 1,5 ° C bis 2100 wird in vielen Regionen zu extremen Temperaturen führen und benachteiligte Bevölkerungsgruppen mit Ernährungsunsicherheit, Einkommensverlusten und schlechterem Gesundheitszustand belasten. Viele werden sich zwischen Hunger und Migration entscheiden müssen.

"Perverserweise sind Menschen in Armut nur für einen Bruchteil der globalen Emissionen verantwortlich, aber sie werden die Hauptlast des Klimawandels tragen und die geringste Fähigkeit haben, sich selbst zu schützen", sagte Alston. "Wir riskieren ein 'Klima-Apartheid'-Szenario, in dem die Reichen dafür bezahlt werden, Überhitzung, Hunger und Konflikten zu entgehen, während der Rest der Welt leiden muss."

Der Klimawandel hat immense, aber weitgehend vernachlässigte Auswirkungen auf die Menschenrechte. Die Rechte auf Leben, Nahrung, Wohnen und Wasser werden dramatisch beeinträchtigt. Ebenso wichtig wird jedoch die Auswirkung auf die Demokratie sein, da die Regierungen Schwierigkeiten haben, die Folgen zu bewältigen und ihre Bevölkerung davon zu überzeugen, die erforderlichen großen sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen zu akzeptieren. "In einem solchen Umfeld sind bürgerliche und politische Rechte in hohem Maße gefährdet", sagte der Sonderberichterstatter.

"Die meisten Menschenrechtsorganisationen haben kaum damit begonnen, sich mit den Folgen des Klimawandels für die Menschenrechte auseinanderzusetzen, und es bleibt trotz der außerordentlich kurzen Zeit, um katastrophale Folgen zu vermeiden, eine auf einer langen Liste von Problemen", sagte Alston. "Als eine ausgewachsene Krise, die die Menschenrechte einer großen Anzahl von Menschen bedroht, ist die übliche schrittweise und problematische Menschenrechtsmethodik absolut unzureichend."

Trübe Reden von Regierungsbeamten auf regelmäßigen Konferenzen führen nicht zu sinnvollen Maßnahmen. "Die Staaten haben jede wissenschaftliche Warnung und Schwelle überschritten, und was früher als katastrophale Erwärmung galt, scheint jetzt ein Best-Case-Szenario zu sein", sagte Alston. „Noch heute gehen zu viele Länder kurzsichtige Schritte in die falsche Richtung.“

Die Staaten erfüllen nicht einmal ihre derzeit unzureichenden Verpflichtungen zur Senkung der CO2-Emissionen und zur Bereitstellung von Klimafinanzierung und subventionieren die fossile Brennstoffindustrie weiterhin mit 5,2 Billionen USD pro Jahr.

"Das Aufrechterhalten des aktuellen Kurses ist ein Rezept für eine wirtschaftliche Katastrophe", sagte Alston. „Wirtschaftlicher Wohlstand und ökologische Nachhaltigkeit sind voll kompatibel, erfordern jedoch eine Entkopplung von wirtschaftlichem Wohlergehen und Armutsbekämpfung von den Emissionen fossiler Brennstoffe.“

Dieser Übergang erfordert eine solide Politik auf lokaler Ebene, um Vertriebene zu unterstützen und hochwertige Arbeitsplätze zu sichern. "Ein robustes soziales Sicherheitsnetz ist die beste Antwort auf die unvermeidbaren Schäden, die der Klimawandel mit sich bringen wird", sagte Alston. "Diese Krise sollte ein Katalysator sein, damit Staaten lange ignorierte und übersehene wirtschaftliche und soziale Rechte, einschließlich der sozialen Sicherheit und des Zugangs zu Nahrungsmitteln, Gesundheitsversorgung, Unterkünften und menschenwürdiger Arbeit, erfüllen."

Obwohl sich einige an den privaten Sektor gewandt haben, um Lösungen zu finden, würde ein Übermaß an gewinnorientierten Bemühungen beinahe massive Menschenrechtsverletzungen garantieren, wobei die Reichen versorgt und die Ärmsten zurückgelassen werden. "Wenn der Klimawandel genutzt wird, um eine wirtschaftsfreundliche Politik und eine weitgehende Privatisierung zu rechtfertigen, können die Ausbeutung natürlicher Ressourcen und die globale Erwärmung eher beschleunigt als verhindert werden", sagte Alston.

"Es gibt keinen Mangel an Alarmglocken, die über den Klimawandel läuten, und eine Zunahme von Extremwetterereignissen auf biblischer Ebene scheint sich endgültig durch Lärm, Fehlinformationen und Selbstgefälligkeit zu verbreiten, aber diese positiven Anzeichen sind kein Grund zur Zufriedenheit", sagte Alston . "Eine Abrechnung mit dem Umfang der erforderlichen Änderungen ist nur der erste Schritt."

Quelle United Nations / Human Rights 2019 Diese Meldung teilen

