30.11.2019

21 Lektionen für das 21. Jahrhundert

"Als Historiker, der Interesse an der Zukunft hat, habe ich eine Sorge: dass nicht künstliche Intelligenz die größte Gefahr für die Menschheit darstellt, sondern natürliche Dummheit." Yuval Noah Harari

In «Eine kurze Geschichte der Menschheit» erzählte er vom Aufstieg des Homo Sapiens zum Herrn der Welt. In «Homo Deus» ging es um die Zukunft unserer Spezies. Mit seinem neuen Buch schaut Yuval Noah Harari, einer der aufregendsten Denker der Gegenwart, nun auf das Hier und Jetzt und stellt die drängenden Fragen unserer Zeit.

Warum ist die liberale Demokratie in der Krise?

Ist Gott zurück? Soll Europa offen bleiben für Zuwanderer?

Kann der Nationalismus eine Antwort geben auf Klimawandel und soziale Ungleichheit?

Was sollen wir unseren Kindern beibringen?

Und können wir die Welt überhaupt noch verstehen, die wir erschaffen haben?

Yuval Noah Harari hat Millionen Leser auf der ganzen Welt in seinen Bann geschlagen. In seinem neuen Buch lädt er dazu ein, über Werte, Bedeutung und persönliches Engagement in einer Zeit voller Lärm und Ungewissheit nachzudenken. In einer Welt, die überschwemmt wird mit bedeutungslosen Informationen, ist Klarheit Macht.

Doch Milliarden von uns können sich kaum den Luxus leisten, sich mit den drängenden Fragen der Gegenwart zu beschäftigen, weil wir Dringenderes zu erledigen haben. Leider gewährt die Geschichte keinen Rabatt. Wenn über die Zukunft der Menschheit in unserer Abwesenheit entschieden wird, weil wir zu sehr damit beschäftigt sind, unsere Kinder zu ernähren und mit Kleidung zu versorgen, werden wir und sie dennoch nicht von den Folgen verschont bleiben.

Dieses Buch versorgt die Menschen nicht mit Kleidung oder Nahrung. Aber es kann helfen, die Dinge ein wenig klarer zu sehen, und damit das globale Spielfeld etwas einebnen. Wenn es auch nur ein paar mehr von uns in die Lage versetzt, sich an der Diskussion über die Zukunft unserer Spezies zu beteiligen, so hat es seine Aufgabe erfüllt.

Das neue Buch von Yuval Noah Harari

• Warum ist die liberale Demokratie in der Krise?

• Ist Gott zurück?

• Stehen wir vor einem neuen Weltkrieg?

• Was bedeutet der Aufstieg von Donald Trump?

• Gibt es eine Antwort auf die Epidemie der Fake News?

• Welche Zivilisation dominiert die Welt – der Westen, China, der Islam?

• Soll Europa offenbleiben für Zuwanderer?

• Kann der Nationalismus eine Antwort geben auf Klimawandel und soziale Ungleichheit?

• Was können wir gegen den Terrorismus tun?

• Was sollen wir unseren Kindern beibringen?

Quelle C.H. Beck Verlag 2019

