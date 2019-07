27.07.2019

500 Walks: Legendäre Erlebnis-Wanderungen weltweit

500 Fernwanderwege weltweit in einem Buch. Vor der Haustür und auf Reisen: in 500 Wanderungen Welt- und Naturgeschichte erleben.

Zu Fuß die Welt erkunden: Sarah Baxter lädt in ihrem Buch auf die schönsten Wanderrouten und Trails rund um den Globus ein. 500 Wanderwege und Spaziergänge hat die erfahrene Reisejournalistin in diesem Band zusammengestellt –von einfachen Routen für Tagesausflüge, wie dem Fugitive’s Trail in Südafrika,bis zu anspruchsvollen Fernwanderwegen, wie der Alpenüberquerung Via Alpina durch acht verschiedene Länder. Dabei kann man auf jedem Track auch ein Stück Welt-und Naturgeschichte erleben. Mit fundiertem Hintergrundwissen zu geologischen Besonderheiten sowie der historischen und kulturellen Bedeutung der hier vorgestellten Wege lassen sich die wichtigsten Routen von der Urgeschichte bis ins 21. Jahrhundert entdecken. Dank praktischerTipps undKartenmaterial können eigene Touren auf Klassikerstrecken aber auchweniger bekannten Wegen gut vorbereitet werden.

Dieser kompakte Ratgeber stellt 500 Fernwanderwege, Trails und Spaziergänge in Deutschland, Europa und auf der ganzen Welt vor. Geordnet nach den Daten ihrer Entstehung von der Urzeit über die Antike bis ins 20. Jahrhundert wird jede Route mit ihren geologischen oder geschichtlichen Highlights kurz und unterhaltsam beschrieben, Übersichtskarten zeigen den Streckenverlauf und Fotos vermitteln einen stimmungsvollen Eindruck der jeweiligen Tour. Zusätzlich erhält der Leser kurze Informationen zum Schwierigkeitsgrad, zu den Entfernungen sowie zur besten Jahreszeit für die Wanderung zusammen mit weiteren Tipps für die eigene Tour.

Wanderungen durch die Geschichte

Beim Lesen über prähistorische geologische Veränderungen oder verrückte Könige der Antike, Sträflinge und Konquistadoren zu Zeiten der großen Entdecker oder Seidenhändler und buddhistische Mönche, die aus ganz unterschiedlichen Gründen ihren jeweiligen Routen folgten, reist man in die Vergangenheit zurück. Die vorgestellten Wanderungen und Spaziergänge verlaufen dabei teils auf historischen, teils auf modern erschlossenen Strecken, auf denen man eindrucksvoll und mit eigenen Augen und Füßen vieles über die Entstehung der Welt, die Naturgeschichte der Erde und die Menschheitsgeschichte erfahren kann.

Zum Einstimmen und Inspirieren

Egal ob in der Hand eines erfahrenen Wanderers oder zum Schmökern und Vorbereiten deckt das Buch die Themen kurz und gleichzeitig in einer beeindruckenden Breite ab. So gibt dieser Ratgeber einen guten Überblick und inspiriert zum Eintauchen in die Geschichte auf über 500 Wanderwegen und Spaziergängen in Europa und weltweit.

Unter anderen sind folgende Routen enthalten:

South West Coast Path

Appalachian Trail

Berliner Mauerweg

Jakobsweg

Great Ocean Walk

Barbarossaweg

Bernsteinstraße

Chinesische Mauer

Hadrianswall

Coast to Coast Walk

Grimmsteig

Grünes Band

Moselsteig

Via Alpina

E4-Wanderweg

Pacific Crest Trail (PCT)

Kailash-Kora

Upper Mustang Trek

Hollywood Walk of Fame

Wiener Ringstraße

Seidenstraße

Shikoku

Torres del Paine

Great Himalaya Trail

