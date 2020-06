07.06.2020

Aufbruch aus der Krise!

forum Nachhaltig Wirtschaften 02/2020 zeigt, wo's langgeht.

Am 20. April 2020 fiel zum ersten Mal in der Geschichte der Ölpreis unter Null. Nicht der einzige Weltrekord durch COVID-19. In nur wenigen Monaten gelang es einem Virus, das zu schaffen, was weltweite Protestmärsche und Generalstreiks nicht schafften: die Verlangsamung der Welt. Plötzlich erinnern wir uns als Gesellschaft daran, was der wirkliche Sinn der „Wirtschaft” ist…

Keinen Schritt zurück!...

…fordert Friedensnobelpreisträger und Wirtschaftswissenschaftler Professor Muhammad Yunus und warnt: „Wenn wir es nicht schaffen, ein von sozialem und umweltorientiertem Bewusstsein getriebenes Post-Corona-Wiederaufbauprogramm in Angriff zu nehmen, steuern wir auf eine Katastrophe zu. Yunus gibt deshalb klare Anregungen für ein Post-Corona-Wiederaufbauprogramm, das die Welt ein bisschen besser und vor allem glücklicher machen kann.

Und hier die weiteren Beiträge im neuen Heft:

VerantwortungJetzt! Impulse für die Welt von morgen

Impulse für die Welt von morgen Das Gemeinschaftsgeld Radikale Alternative zum bedingungslosen Grundeinkommen

Radikale Alternative zum bedingungslosen Grundeinkommen Lasst uns sterben lernen! Loslassen für NICHTS

Loslassen für NICHTS Der Big-Bang Ein Wegweiser für die Veränderung der Wirtschaft

Ein Wegweiser für die Veränderung der Wirtschaft 300 kleine Läden in einem Geschäft Regional, charmant, nachhaltig

Regional, charmant, nachhaltig Und als Premiere: das Heft im Heft Menschenrechte, Kreativität, Social Business

Claudia Kemfert und Christian Felber . Im Heft im Heft „Keinen Schritt zurück" mahnt Nobelpreisträger Muhammad Yunus , nicht nachzulassen im Kampf gegen Armut, Hunger und Klimawandel. Gemeinsam mit ihm zeigen wir kreative Wege für eine Neuausrichtung von Wirtschaft und Gesellschaft. Das neue forum-Sonderheft „Wege aus der Krise" mit prominenten Autoren wieund. Im Heft im Heft „Keinen Schritt zurück" mahnt Nobelpreisträgernicht nachzulassen im Kampf gegen Armut, Hunger und Klimawandel. Gemeinsam mit ihm zeigen wir kreative Wege für eine Neuausrichtung von Wirtschaft und Gesellschaft.

Passend zum Thema empfiehlt "forum" Ihnen die Konferenz "Responsible Leadership nach der Krise | 9th International Conference" am 15. und 16. September in Frankfurt. Und vom vom 26. bis 28. Juni findet in München der „Summer of Purpose" statt. Eingeladen sind 99 handverlesene Changemaker. Sie wollen dabei sein? Unter folgendem Link können Sie sich direkt anmelden.

Dies und vieles mehr finden Sie in der aktuellen Ausgabe von forum Nachhaltig Wirtschaften. Sie ist ab Anfang Juni zum Preis von EUR 7,50 am Kiosk und online erhältlich – wir bitten um Ihre Empfehlung. Ganz besonders freuen wir uns, wenn Sie forum-Jahresabos als sinnvolles Geschenk an Freunde und Geschäftspartner verschenken.

