Das NaturVision Filmfestival 2020

03.05.2020

Das NaturVision Filmfestival hat sich für das aktuelle Jahr das Motto UMDENKEN gesetzt und – musste umdenken. Umdenken in einem Maße, wie man es nicht vorher hätten denken können. Aber das hat den Ehrgeiz des NaturVision Teams geweckt. Kreativ und mit großem Optimismus stellt es sich den neuen Herausforderungen und plant nun ein Festival der besonderen Art: Eine Woche Filme, Workshops, Gespräche, Schulprogramm, Science Bits und Filmpreise – alles online.

, das seit Mitte März auf der Website angeboten wird, hat die Filmemacher beflügelt. Festivalleiter Ralph Thoms: „Wir waren überwältigt von der positiven Resonanz auf unser Online-Angebot. Und uns war schnell klar, dass wir den Menschen die tollen und wichtigen Filme, die im Wettbewerb ausgewählt wurden, keinesfalls vorenthalten wollen. Es ist wichtig, dass Natur- und Umweltthemen angesichts der Nachrichtenfülle zu Corona nicht völlig in den Hintergrund rücken. Deshalb sehen wir in dieser neuen, besonderen Version des Festivals auch eine große Chance. Und das Know How, das wir bei Schau in die Welt gesammelt haben, fließt nun in die Vorbereitungen ein."