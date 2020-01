05.01.2020

Deine Wahl - Your Choice: Analoger Opportunist oder progressiver Optimist?

Eine Einladung, am Systemwechsel mitzuwirken. Als Datenlieferanten werden wir missbraucht, auf ein Dasein als Human Ressource reduziert. So muss es nicht weitergehen!

Der Wandel ist heute so schnell wie noch nie. Wir drohen an Überforderung durch neue Technologien und maßlose Informationsvielfalt kollektiv zu ersticken – und mit uns das, was wir einmal Gesellschaft nannten. Jene, die den Wandel vorantreiben, haben vor allem zweierlei im Sinn: Profit und Macht. Sie missbrauchen uns als Klickvieh und Datenlieferant, reduzieren uns auf ein Dasein als Human Ressource und Konsument. Dadurch gefährden sie unsere Demokratie, Vielfalt und heute schon die Menschheit als solche. So muss es nicht weitergehen, sagt Humanist und Unternehmer Christopher Peterka. Statt unser Streben nur noch auf seine Wirtschaftlichkeit abzustellen, plädiert er für einen radikal offenen Dialog über das Menschsein:

Wer wollen wir sein?

Wie wollen wir miteinander als Gesellschaft leben?

Welchen Sinn soll unser Streben haben?

Wir müssen diese fundamentalen Fragen neu verhandeln – sonst tun es andere. Ein humanistischer, ökologischer und technologischer Weckruf, der uns ermutigt, den Status quo in Frage zu stellen und als progressiver Optimist das System nachhaltig zu verändern. Um den globalen Appell über Ländergrenzen hinwegzutragen, ist das Buch als Wendebuch konzipiert und enthält den Text in deutscher und englischer Sprache.

English

Change today is happening faster than ever before. We are overwhelmed by new technologies and an excess of information, and we feel that we and what we used to think of as society are being suffocated. Those who drive this change pursue primarily two goals: profit and power. They lure us with clickbait and abuse us as a data pool, reducing our existence to one of human resource and consumer. In doing so they threaten our democracy, our diversity, even our humanity itself. It doesn t have to be like this, thinks humanist and entrepreneur Christopher Peterka. Instead of basing our ambition on purely economic yield, he pleads for a radical new dialogue about being human:

Who do we want to be?

How do we want to live together as a society?

What meaning is our ambition meant to have?

We have to consider these questions afresh, because if we don t do so, others will. Your Choice is a call to action that encourages us to challenge the status quo and to bring lasting change as progressive optimists. To carry its global appeal across geographical boundaries, this book is conceived as a reverse cover with the English and German texts contained in one volume.





Christopher Peterka ist Humanist und Unternehmer. Mit den Denkfabriken gannaca und THE HUS berät er Organisationen weltweit zu ihrer Innovationskultur und Zukunftsstrategie. Sein besonderes Interesse gilt dabei den neuen Regeln in Wirtschaft und Gesellschaft sowie dem Menschsein und Menschbleiben im Zeitalter der Digitalen Moderne.

Sebastian Michael denkt, schreibt und kreiert interdisziplinär für Theater und bewegte Bilder, im Druck und Online, mit einem sich stets vertiefenden Interesse an Menschen, dem Multiversum und einer Quantumphilosophie. Er lebt in London und arbeitet wo immer ihn seine Projekte hinführen. Auch ist er Gastdozent an der TU Wien und der ETH Zürich.

Quelle MURMANN Verlag 2019 Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren