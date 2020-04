04.04.2020

Der Klima-Appell des Dalai Lama: Schützt unsere Umwelt

Zum 85. Geburtstag des Dalai Lama am 06.07.2020 | In seinem neuen Appell ruft der Dalai Lama zu mehr Klimagerechtigkeit, Solidarität und Verantwortung auf. Denn: Die Rettung des Klimas ist unsere gemeinsame Pflicht! Der Dalai-Lama und Franz Alt: »Der Klima-Appell des Dalai Lama an die Welt. Schützt unsere Umwelt« als Sachhörbuch bei Der Audio Verlag

Pazifische Inseln verschwinden im Meer, das Artensterben hat erschreckende Ausmaße erreicht und die zunehmende Wasserknappheit erfasst nun auch den europäischen Kontinent. Kurzum: Der Klimawandel lässt sich nicht mehr leugnen, er bedroht unsere Existenz auf der Erde. Umso wichtiger ist die Stimme des Dalai Lama: Auf eindringliche und inspirierende Weise zeigt er, warum es sich für eine klimagerechtere Welt zu kämpfen lohnt, denn gerade die junge Generation hat ein Recht darauf, sich ihre Zukunft zurückzuholen. Ein ehrliches, schonungsloses Interview und der wohl wichtigste Appell unserer Zeit!

»Unser Haus brennt«, ruft Greta Thunberg der Welt entgegen. Und brennende Regenwälder, schmelzende Eisberge und sterbende Meere geben ihr Recht. Schon im Mai 2019 verfasste der Dalai Lama einen Brief an die junge Klimaaktivistin und sprach ihr seine Unterstützung aus. In »Der Klima-Appell des Dalai Lama an die Welt. Schützt unsere Umwelt« richtet er seine Stimme nun an die ganze Welt. Gemeinsam mit seinem langjährigen Freund, dem Autor und Journalisten Franz Alt macht der Dalai Lama deutlich, dass kein Mensch von der Erhitzung des Klimas unberührt bleiben wird – und dass jede*r Einzelne den Schutz der Erde in die Hand nehmen muss. Eine flammende Liebeserklärung an unsere Zukunft, als Hörbuch eindringlich vertont von Felix von Manteuffel und Frank Arnold!

»Wir alle müssen lernen, für das Wohlergehen der gesamten Menschheit zu arbeiten«

In diesem Sachhörbuch wird deutlich: Wenn wir Menschen gegen die Natur arbeiten, kämpfen wir gegen uns selbst. Und zerstören damit unseren einzigen Lebensraum. Der Dalai Lama plädiert an jede*n Einzelne*n, sich aktiv am Schutz des Klimas zu beteiligen – und an die Mächtigen dieser Welt, diese globale Katastrophe endlich tatkräftig anzugehen. Eindringlich und voller Zuversicht spricht er aus, worüber nicht mehr geschwiegen werden darf und entwirft dabei eine ökologische Ethik, die nationale, religiöse und kulturelle Grenzen sprengt. Ein überlebensnotwendiger Weckruf!

Das Hörbuch mit Felix von Manteuffel und Frank Arnold

Felix Manteuffel und Frank Arnold sind beide bereits in zahlreichen Hörbüchern bei DAV zu hören. So lieh von Manteuffel zuletzt Alex Lépics Krimi »Lacroix und die Toten von Pont Neuf« seine Stimme, Arnold vertonte unter anderem die Sachhörbücher »Krähen« und »Hanf«. Mit »Der Klima-Appell des Dalai Lama an die Welt. Schützt unsere Umwelt« geben Sie dem Dalai Lama und seinem langjährigen Freund Franz Alt eine Stimme und schaffen ein eindrucksvolles und inspirierendes Hörerlebnis, das nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zum Handeln anregt. Die gekürzte Lesung ist bei DAV erhältlich und umfasst 1 CD.

Quelle DER AUDIO VERLAG 2020 Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren