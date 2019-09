Die Schlummertaste ist keine Option!

06.09.2019

Es mangelt nicht an Weckrufen! Plastikmüll, Klimawandel, brennende Wälder, Kriege, Wüstenbildung - all das sind Herausforderungen für die Menschheit, die sich auf ihre gemeinsame Verantwortung für den Planeten besinnen muss.

Jetzt greift der Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus ein: Fünf Kreativlabore des Yunus Environment Hub wollen die Plastikverschmutzung stoppen.

Ihm und weiteren Lösungen in Sachen Plastikmüll hat das Magazin forum Nachhaltig Wirtschaften einen Schwerpunkt gewidmet.

„Plastikmüll, Klimawandel, brennende Wälder, Kriege, Wüstenbildung, all das sind Herausforderungen für die Menschheit, die sich im Kontext der Globalisierung auf ihre gemeinsame Verantwortung für den Planeten besinnen muss", schreibt forum Chefredakteur Fritz Lietsch in einem Kommentar und betont: „Deshalb berichten wir nicht über die bekannten Probleme, sondern über die bereits vorhandenen Lösungsmöglichkeiten."

Mehr dazu finden Sie im brandneuen forum, unter anderem zu folgenden Themen:

Plastik gleich am Anfang vermeiden, anstatt es anschließend aus den Ozeanen zu fischen

Böden pflegen und langfristig die natürliche Fruchtbarkeit verbessern

Wasserstoff, Methan und eine tatsächliche Verkehrswende als Antrieb für morgen.

Wasserstoff - Treibstoff für die Zukunft

Der Diesel ist im Verruf und die Umweltzerstörung im Umfeld der Batterieherstellung in aller Munde. Damit wird Wasserstoff zum Stoff, aus dem die Mobilitätsträume sind. Was uns vom emissionsfreien Fahren noch trennt, lesen Sie in der kommenden Ausgabe 3/19 des Entscheidermagazins forum Nachhaltig Wirtschaften.

Weitere Beiträge im neuen Heft

Entrepreneurship Chance für nachhaltige Entwicklung

Die Zukunft der Menschheit hängt von Afrika ab

Intelligent investieren in Zeiten des Klimawandels

Die Kunst, den Kapitalismus zu verändern Annäherung in fünf Alternativen

Die Gemeinwohl-Ökonomie Wie setzt man sie konkret um?

Worauf warten wir noch? Die Transition Town Ungersheim zeigt den Weg

Der Bauer: Problemlöser statt Sündenbock Dicke Luft in der Landwirtschaft

Mit dem Beitrag Schokolade Immer eine Sünde wert? prüft das Nachhaltigkeitsmagazin, ob man die süße Versuchung noch mit gutem Gewissen genießen darf?

Dies und vieles mehr finden Sie in der aktuellen Ausgabe von forum Nachhaltig Wirtschaften. Das inspirierende Magazin mit 132 Seiten ist ab sofort am Kiosk in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich und kann in der Printversion oder als PDF-Magazin direkt beim Verlag zum Preis von EUR 7,50 bestellt werden.