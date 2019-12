Derzeit ist das alles noch ein spannender Luxus: Visionäre Hotelbetreiber bieten bereits jetzt Zimmer mit Unterwasserblick an. Oder wie wäre es mit einem ausgefallenen Abendessen mit Blick auf die Fische im Unterwasserrestaurant "Under" in Norwegen? Ideen für die Zukunft mit dem Wasser gibt es viele: Werden wir bald auf schwimmenden Boulevards durch die Hafenstädte spazieren? Werden die Rotterdamer in ihr Büro auf dem Wasser gehen? Oder treiben Biotope vor den Küsten der Megastädte?