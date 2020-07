01.07.2020

Fleisch in Zeiten von Corona - Woran erkenne ich Tönnies Produkte?

CodeCheck zeigt, woran Verbraucher gutes Fleisch erkennen und wie der Umstieg auf vegane Ernährung einfach klappt.

Der Corona Ausbruch in der Fleischfabrik von Tönnies mit mindestens 1.300 Infizierten ist für viele Fleischliebhaber ein Schock. Das Unternehmen ist einer der größten Lieferanten für alle Supermärkte und auch Metzger in Deutschland. Sowohl Frischfleisch als auch Tiefkühl-Produkte sind vom Marktführer in Umlauf. Bisher gehen die Meinungen auseinander, ob sich Konsumenten durch den Verzehr von Fleisch infizieren können. Daher ist bewusster Konsum angesagt, um sicherzugehen.



Woran erkenne ich Tönnies Produkte?

Tönnies beliefert fast alle großen Supermärkte und Discounter. Wer bei Aldi, Lidl, Edeka und Co. einkauft und nicht auf Fleischprodukte verzichten möchte, sollte auf folgende Kennzeichen achten. Es handelt sich hierbei um Identifikationsnummern der Betriebe und sie sind auf allen Fleisch- und Milchprodukten zu finden. Diese Kennzeichnung gibt jedoch nicht volle Gewissheit, da es sich nur um den Betrieb handelt, der zuletzt mit dem Produkt zu tun hatte:

NW 20202 EG

NW 20028 EG

NW 20045 EG



Weiterhin steckt Tönnies-Fleisch in folgenden Marken:

Astro

Böklunder

Dölling

Gutfried

Hareico

Heine"s

Jensen"s

Könecke

Lutz

Marten

Naumburger

Plumrose

Redlefsen

Schulte

Vevia

Weimarer

Wilx

Zerbster Original

Zimbo



Was ist beim Kauf von gutem Fleisch zu beachten

Wer nicht auf Fleischprodukte verzichten möchte, sollte auf Bio-Siegel wie Demeter, Naturland oder Bioland achten und nach der Herkunft fragen. Bio-Siegel haben strengere Auflagen als Label wie das Tierwohllabel oder "DLG prämiert".



Tipps für den Umstieg auf vegane Ernährung

Mittlerweile gibt es viele Alternativen zu tierischen Produkten. Fleischalternativen aus Lupinen, Bohnen, Soja oder Buchweizen erobern den Markt und ähneln echtem Fleisch in Geschmack und Aussehen sehr. Um den Umstieg zu vereinfachen, können Konsumenten auch auf CodeCheck zurückgreifen. Die gratis App zeigt mittels Barcode Scan an, ob ein Produkt vegan ist oder andere bedenkliche Inhaltsstoffe enthält. Dr. Ruta Almedom, Head of Science bei CodeCheck: "Wenn globale Krankheiten mit Fleischkonsum in Verbindung gebracht werden können, warum ist die pflanzliche Lebensweise immer noch nur ein Trend?".

