Franz Alt: Das Duell - Wasserstoff-Auto oder E-Auto

Das E-Auto beginnt sich auf breiter Front durchzusetzen. Gleichzeitig beginnt eine erneute Diskussion um das Wasserstoff-Auto. Es wird als effizienter mit leichter aufbaubarer bundesweiter Lade-Infrastruktur bezeichnet.

Wird das Steuerrad für eine fossil-freie Mobilität noch einmal in letzter Sekunde herumgerissen?

Was spricht für das Wasserstoff-Auto und was für das Elektro-Auto. Diese Sendung ist ein Duell und wir schauen uns die Fahrzeuge im Studio einmal genau an.