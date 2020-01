Franz Alt: German Angst - Umkehr in der Krise

Die Nachrichten sind schlecht: Klimawandel, Krisen, Kriege, Flüchtlinge, soziale Unsicherheiten. Die gesellschaftlichen und persönlichen Herausforderungen sind groß.

In seinem neuen Buch "Die ALTernative" beschreibt Franz Alt diese Probleme. Doch er hat eine gute Botschaft. "Umkehr ist möglich", so heißt es in dem Buch. Wir können Dinge ÄNDERN und die Zukunft positiv gestalten.

Doch kollektiv scheint es eine "German Angst" zu geben, die aus Befürchtungen vor Veränderungen alte Strukturen konserviert und notwendige Innovationen verändert.

Während politisch die Bundesregierung die Energiewende und die erneuerbare Energiewirtschaft torpediert, übernehmen andere Länder optimistisch den von Deutschland angestoßenen Wandlungsprozess und setzen ihn konsequent um.

Franz Alt plädiert deshalb, aus der Krise eine Chance zu machen. Gesellschaftlich und persönlich! Denn Veränderung war noch nie schlecht. Gesellschaftlich und persönlich!