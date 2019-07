Franz Alt: Gesunde Bienen wichtig für die Ernährung

In Deutschland gibt es immer mehr Hobbyimker. Imkermeister Dr. Benedikt Polaczek hält deren Unwissenheit für gefährlich. Denn Imkern ist ein Zusammenspiel aus Tradition, Handwerk und Wissen. Und Polaczek gibt diese Lehre an seinen Schüler weiter. Und es gilt, auch den Wildbienen zu helfen.

„Für das Insektensterben”, so der Imkermeister, „gibt es einen ganzen Cocktail von Gründen. Die Klimaerwärmung natürlich. So gibt es immer kürzere Winterpausen, in denen sich die Bienen erholen können.

Früher legten sie Mitte Februar ihre Eier, heute schon manchmal an Silvester. Anstatt sich zu schonen, arbeiten sie weiter und sind dann auch weniger widerstandsfähig gegen Milben. Auch hat sich die Vegetation geändert. Jetzt blühten die Linden schon am 25. Mai – da kommen die Bienen gar nicht nach.”

Wir fragen den Imker: In Deutschland fehlen mindestens 200.000 Bienenvölker? Wie wichtig sind gesunde Bienen für unsere Ernährung? Sind Imker-Bienen keine Konkurrenz für Wildbienen?

Wildbienen sichern Bestand der Nicht-Nutzpflanzen.

Was bedeutet das?

Warum gibt es jetzt Medienberichte, die Imker als Bienenquäler darstellen?

Viele Neu-Imker haben keine solide Ausbildung – kann man Imkern einfach so anfangen?

Gast: Imkermeister Dr. Benedikt Polaczek, FU-Berlin

Moderation: Franz Alt