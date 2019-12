Franz Alt: Klimawandel in Deutschland - was tun?

Die Folgen der globalen Erwärmung werden in Deutschland spürbar. Allein in den vergangenen 5 Jahren stiegen die Temperaturen um 0,3 Grad an, von 1881 bis 2018 um 1,5 Grad.

Betroffen sind die Natur, Menschen, Land- und Forstwirtschaft. Die Folgen erreichen also auch Deutschland.

Doch die deutschen Klimaziele, die man mit dem neuen "Klimaschutzpaket" nicht erreichen kann, sind viel zu niedrig angesetzt. Prof. Harry Lehmann fordert, den Ausbau der Erneuerbaren zu beschleunigen und in allen Sektoren die Energieeffizienz zu steigern.

Wie das gehen kann, erklärt Harry Lehmann, Klimaexperte des Umweltbundesamtes.