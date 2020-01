Franz Alt: Nachhaltigkeitsstrategien - Was wir ändern müssen

Der Klimaschutz ist nur ein Aspekt der aktuellen Umweltdebatte. Überall sind unsere ökologischen Systeme unter Druck geraten, die Übernutzung von Ressourcen und die Belastungen für die Menschen sind immens. Deshalb braucht es vor allem Nachhaltigkeitsstrategien.

Und zwar in vielen Bereichen: Klimaschutz, Nachhaltiger Verkehr, Umweltrecht, Wirtschaft, Gesellschaft, Umweltplanung und in der internationalen Zusammenarbeit.

Wie aber sehen solche „Nachhaltigkeitsstrategien“ konkret aus?

Franz Alt fragt den deutschen Spezialisten im Umweltbundesamt: Prof. Harry Lehmann.