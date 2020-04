Franz Alt: OSTERN - Die Botschaft heute

Glaube und Freude brechen sich in der Ostergeschichte und Liturgie seine Bahn. Und so sieht es die evangelische Kirche auch heute.

EKD-Vize Annette Kurschus sagt: „Am Anfang stehen Furcht und Zweifel. Das macht diese Geschichten so stark. Auch und gerade in der gegenwärtigen Situation. Weil die Osterbotschaft nicht alle Furcht, alles Sterben und alles Grauen wegzaubert, sondern - im Gegenteil - sich mitten darin und durch all dies hindurch ausbreitet, kann sie wirklich trösten. Gottes Ziel mit uns ist das Leben. Und die Zukunft wird nicht dem Corona-Virus gehören, sondern sie steht in Gottes Hand.“

In der Tat passt die österliche Botschaft vom Leben, das stärker ist als der Tod, absolut in die aktuelle Zeit rund um die Corona-Pandemie. Das Evangelium verkündet den Menschen Trost und Beistand. Ist das Osterfest, ist das Evangelium, ist die Kirche den Menschen heute nah wie nie? Können wir ein frohes Osterfest feiern, trotz Corona? Oder gerade WEGEN Corona.

Unabhängig vom Glauben macht die Ostergeschichte vielleicht eines deutlich: Wir müssen uns nicht mit der Faktizität der Katastrophe und schlimmer Prophezeiungen abfinden. Können wir mit Gottvertrauen in die Zukunft schauen, selbst wenn man in der säkularisierten Zeit nicht mehr an Gott glaubt?

Annette Kurschus sagt: „Ostern erlaubt mir nicht, mich abzufinden mit dem, was ist. Weil Gott anderes mit uns vorhat. Das gibt meinem Leben jeden Tag aufs Neue Sinn und Ziel.“

Ist das die österliche Botschaft von heute?