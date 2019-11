Franz Alt: Was läuft schief in Deutschland?

Erst verabschiedet die Bundesregierung ein schwaches Klimapaket, dann beschließt der CDU-Bundesvorstand die komplette Abschaffung der Solarförderung.

Was die Energiewende und den Klimaschutz angeht, so geht in Deutschland tatsächlich alles schief. Gewollt schief!

Es gibt einen organisierten Niedergang der wichtigsten Klimaschutztechnologien, der Erneuerbaren Energien.

Politisch verordnet durch die verschiedenen Regierungen unter Kanzlerin Merkel mit Union, FDP und SPD, lobbyiert durch die deutsche Industrie und organisiert durch die Kampagnen der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), sowie wichtigen Protagonisten wie den Vorsitzenden der Wirtschaftsweisen, Christian Schmidt.