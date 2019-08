31.08.2019

FRIDAYS: "Fridays for Future" soll verfilmt werden

echnerMEDIA dreht Film zur weltweiten Bewegung –GREENPEACE Deutschland mit an Bord –Weitere Unterstützer und Partner gesucht.

Woran denken Sie, wenn Sie „Freitag“ hören? Und was hat das mit dem Klima zu tun?

Seit einem Dreivierteljahr wächst der Klimastreik in über 170 Ländern. Immer mehr junge Menschen beteiligen sich. „Fridays for Future“ wurde binnen kurzer Zeit zur kraftvollsten Jugendbewegung aller Zeiten.

Das Engagement und die Leidenschaft der „Fridays“-Jugendlichen wollen nun der vielfach prämierte Dokumentarfilmer und Regisseur Carl-A. Fechner und seine Kollegin Johanna Jaurich auf die Leinwand bringen. Sie wollen sechs junge ProtagonistInnen auf sechs Kontinenten in ihrem ganz persönlichen Kampf hautnah und mit höchstem filmischen Anspruch begleiten.

Verbunden werden die Portraits der Jugendlichen durch eine Erzählerin –ein Mädchen, ungefähr acht Jahre alt. Sie stellt Fragen zu den Grundprinzipien unseres Zusammenlebens und führt so als roter Faden den Zuschauer durch die Welt der jungen AktivistInnen.

This is not just another environmental documentary. FRIDAYS rüttelt auf, ist persönlich, laut und leise zugleich und soll Menschen aller Art über unsere und ihre Zukunft nachdenken lassen. Der Film fängt die ganz intimen Motive der jungen Menschen ein und möchte Zuschauer für das wichtigste Thema unserer Zeit begeistern: den Kampf um den Klimawandel –und die Zukunft des Zusammenlebens der Menschheit auf der Erde.

Voraussichtlich im September 2019 beginnt die Reise des Filmteams – sofern bis dahin die Finanzierung gesichert werden kann. Jeder kann zur Verwirklichung des Films beitragen: durch Spenden, Kooperationen oder Partnerschaften.

Der Film kann nur dann Realität werden, wenn wir die Finanzierung für die weiteren Recherchen, die Dreharbeiten auf sechs Kontinenten sowie die Postproduktion auf die Beine stellen konnten. Wir freuen uns sehr, dass bereits engagierte Privatpersonen und nachhaltige Unternehmen mit an Bord sind, um FRIDAYS mit ihrer finanziellen Unterstützung zu ermöglichen. Doch wir brauchen auch EUCH, damit wir im September/Oktober mit den Drehs beginnen können und FRIDAYS nächstes Frühjahr in die Kinos auf der ganzen Welt kommt!

Mit FRIDAYS begleiten wir sechs Jugendliche auf sechs Kontinenten, die mit Umweltproblemen vor ihrer Haustür ringen und dabei inspirierende Lösungen entdecken. FRIDAYS folgt diesen jungen Menschen, die als Teil der weltweiten Umweltbewegung #FridaysforFuture Demos organisieren, nach ökologischen Alternativen suchen, bestehende Machtstrukturen hinterfragen und damit ihre Zukunft aktiv gestalten. Wir zeigen die ganz persönlichen Visionen der Jugendlichen für eine bessere Gesellschaft und wie sie sie umsetzen. Der Film erzählt die hoffnungsvolle Geschichte von Entschlossenheit, Mut, Lebenslust und Beharrlichkeit einer ganzen Generation im Angesicht drohender Umweltkatastrophen.

Quelle fechnerMEDIA 2019

