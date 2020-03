28.03.2020

Gegen den Lagerkoller: Stadtnatur entdecken

Der Frühling ist da und lädt dazu ein, Zeit außerhalb der eigenen vier Wände zu verbringen. Der Aufenthalt im eigenen Garten oder auf der Wiese nebenan ist für Bewohnerinnen und Bewohner des ländlichen Raums eine willkommene Abwechslung in Zeiten von eingeschränkter Bewegungsfreiheit.

In den Städten wird das schon deutlich schwieriger: Grünflächen sind begrenzt vorhanden, gleichzeitig ist Abstandhalten das Motto der Stunde. Besonders in dieser Zeit wird bewusst, wie wertvoll unser Stadtgrün ist. Die weitläufigen Parks und öffentlichen Grünanlagen bieten in den dicht bebauten Städten die Möglichkeit, sich außerhalb der eigenen vier Wände zu bewegen und gleichzeitig den gebotenen Abstand zu Mitmenschen zu wahren. Stadtnatur leistet so einen wichtigen Beitrag für das Wohlbefinden der Menschen.

Die frische Luft genießen

Jetzt, da es keine Gelegenheit gibt, "mal rauszufahren" oder andernorts Urlaub zu machen, empfiehlt der BUND unter Einhaltung der aktuellen Regelungen zu Kontakt und Abstand, die Natur vor der eigenen Haustür zu genießen. Ob spazieren gehen, joggen oder zum Beispiel mit der Familie mit einem Boule- oder Kubbspiel losziehen: Sonne, frische Luft und Grün tun einfach gut.

Vor allem wenn Spielplätze geschlossen sind, können grüne Freiräume aufregende alternative Spielmöglichkeiten bieten. Besonders spannend ist es für Familien mit Kindern, Tiere zu beobachten und Pflanzen zu bestimmen. Bestimmungshilfen finden Sie im Internet und auf den Internetseiten des BUND. Aktuell können Sie Frühblüher wie Krokusse, Hyazinthen und Buschwindröschen entdecken, die so manche Grünfläche in ein Blütenmeer verwandeln. Die ersten Schmetterlinge und Bienen sind ebenfalls bereits unterwegs und auf Nahrungssuche.

Für Stadtnatur einsetzen

Sorgen Sie dafür, dass auch Andere die Grünanlagen genießen können: Lassen Sie keinen Müll zurück, betreten Sie blühende Flächen nicht und stören oder scheuchen Sie keine Tiere auf.

Es ist wichtig, dass wir uns für unsere Stadtnatur einsetzen und grüne Freiräume in den Städten langfristig erhalten, da sie viele Funktionen für den Menschen, das Zusammenleben und auch für das Klima haben. So gefährden Bebauung und Stadterneuerung die vorhandenen Grünflächen und damit auch die Lebensräume von Tieren und Pflanzen. Jeder und jede kann einen Beitrag zum Erhalt der Stadtnatur leisten: Engagieren Sie sich in Bürgerinitiativen, bei öffentlichen Bürgerbeteiligungen oder bei Ihrer örtlichen BUND-Gruppe für den Erhalt unserer Stadtnatur.

Quelle BUND Ökotipps 2020 Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren