29.03.2020

In der Krise: Wie Zusammenleben zu Hause gelingt

Quarantäne! Und plötzlich ist alles anders. Auf einmal lebt man wochenlang an einem Ort, mit den immer gleichen Menschen. Niemand hat das vorher ausprobiert – oder etwa doch? Die Mönche haben seit 1500 Jahren Erfahrungen mit exakt dieser Situation und wissen, wie das Zusammenleben auf engstem Raum klappt.

Pater Anselm Grün OSB erklärt, was wirklich hilft – die geeignete Gebrauchsanweisung für alle, egal ob Single, Familie oder WG. Anselm Grün zeigt, wie man Streit vermeidet und die Zeit nutzt, wie man sich Freiräume schafft und gemeinsame Ziele und Rituale entdeckt.

Ein wichtiges Buch für diese Quarantäne-Tage, aber auch für andere Krisensituationen. Konkret, alltagsnah und motivierend.

»Mit diesem Buch möchte ich die Erfahrungen, die wir Mönche seit mehr als 1500 Jahren gemacht haben und die heute wirklich konkret helfen können, teilen.«

Jetzt ist alles anders. Straßen und Spielplätze bleiben leer, die meisten Geschäfte schließen. Die Bundesregierung empfiehlt: zu Hause bleiben! Und viele sind schon längst in Quarantäne. Aber wie kann das gehen, mit den immer gleichen Menschen den ganzen Tag in der Wohnung zu sitzen?



Mönche und Ordensschwestern leben seit Jahrhunderten in einer Art Quarantäne – wohlgemerkt: selbstauferlegt. Ihr Klosterleben spielt sich auf wenig Raum ab, mit eigenen Regeln, eigenen Ritualen. Sie wissen, was nötig ist für ein friedliches und gelingendes Zusammenleben.

In „Quarantäne! Eine Gebrauchsanweisung“ erklärt Pater Anselm Grün, was jetzt wichtig ist. Seine Ratschläge und Ideen speisen sich aus eigener Erfahrung und dem uralten Wissen der Mönche, das nun so aktuell ist wie nie.



Anselm Grüns Perspektive zeigt, wie wir die Krise nicht nur überstehen, sondern vielleicht sogar daraus lernen können: individuell und gesellschaftlich. Das Buch zur aktuellen Lage – konkret, kreativ, alltagsnah. Geeignet für jeden, ob Single, Familie oder WG.

