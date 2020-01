Jean Ziegler hat als Vizepräsident des Beratenden Ausschusses des UN-Menschenrechtsrats im Mai 2019 das EU-Flüchtlingslager Moria auf Lesbos besucht. Anhand vieler, oft erschütternder Einzelfälle schildert er eingehend seine Begegnungen mit Flüchtlingen, die von ihrem Leidensweg berichten, mit den mutigen, engagierten Vertretern verschiedener Hilfsorganisationen (medico international, Pro Asyl u. a.) und Menschenrechtsaktivisten, mit Anwälten und Offiziellen.



Sein Buch legt Zeugnis ab von dem moralischen Verfall, auf den Europa zusteuert, und ist ein eindringlicher Appell an die zuständigen Politiker in Brüssel und an die Zivilgesellschaft, der Praxis des »Push-Backs« und der unmenschlichen Realität der Hotspots ein Ende zu machen – denn sie sind die Schande Europas. Jean Ziegler gilt als Stimme der Armen und Schreck der Mächtigen. Mit seinen Büchern wie „Die Schweiz wäscht weißer“, „Das Imperium der Schande“ oder „Warum wir weiter kämpfen müssen“ löste er in der westlichen Welt Kontroversen aus und bringt unbequeme Wahrheiten einem breiten Publikum nahe. Er lehrte Soziologie in Genf und an der Sorbonne, war bis 1999 Nationalrat im Eidgenössischen Parlament und bis 2008 Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf Nahrung. Heute ist er Vizepräsident des Beratenden Ausschusses des UNO-Menschenrechtsrates und Träger verschiedener Preise und Ehrendoktorate. Im letzten Jahr erschien sein Buch »Was ist so schlimm am Kapitalismus. Antworten auf die Fragen meiner Enkelin« Jean Ziegler "Die Schande Europas - Von Flüchtlingen und Menschenrechten"

