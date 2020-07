JUNI 2020-REPORT MIT FRANZ ALT

WELCHE WIRTSCHAFT BRAUCHEN WIR NACH CORONA?

Zu welcher Wirtschaft wollen wir eigentlich nach Corona zurückkehren? Olaf Scholz plant eine Rekord-Staatsverschuldung von 275 Milliarden €uro um was zu retten? Es geht um die Wiederherstellung der alten Wirtschaft. Wäre es jetzt nicht die Zeit, Neues zu beginnen?

LUFTHANSA RETTEN IN ZEITEN DES KLIMAWANDELS

Kann das sein? Steuergelder, um in Zeiten des Klimawandels eine Fluggesellschaft zu retten? Die Lufthansa trägt mit ihren 800 Flugzeugen zur Zerstörung des Klimas bei. Darf man zur Rettung Steuergelder nutzen oder sollte man lieber in den Klimaschutz investieren?

US-TRUPPENABZUG - WARUM NICHT?

In den Medien wird die Reduzierung von US-Soldaten in Deutschland ärgerlich zur Kenntnis genommen. Aber ist das wirklich schlimm? Brauchen wir überhaupt 30 Jahre nach der Wiedervereinigung Truppen der USA im Land? Wäre es nicht die ideale Gelegenheit, um gleichzeitig die Atomwaffen auf deutschem Boden verschwinden zu lassen?

BRAUCHEN WIR POLIZEIKRITIK?

Nach dem Tod von George Floyd taucht es auf, das Wort „Polizeikritik“. In den Medien wird stets mehr Polizei und eine bessere Ausstattung verlangt. Inzwischen sieht auch Deutschland die Polizei teilweise wie in den USA paramilitärisch aus. Seit 9/11 und nun mit Corona werden die Sicherheitsbehörden eh immer selbstbewusster. Wie „Bürger in Uniform“ sehen viele Beamte auch nicht mehr aus - bei Teilen der Bevölkerung wächst Unbehagen. Brauchen wir nicht ein neues Verhältnis zur Polizei?

75. JAHRESTAG DER UN

Am 26. Juni war vollkommen unbeachtet der 75. Jahrestag der Vereinten Nationen. Internationale Konflikte scheinen heute die USA und Russland zu bestreiten, die UN verkommen offenbar zu einer rein normativen Institutionen ohne Einfluss auf die Weltpolitik. Schon einstmals hatte man den Völkerbund verkommen lassen, weil man glaubte, dass die Großmächte alles regeln könnten. Wiederholt sich das alles nochmal?