14.04.2020

Noch bis zum 28. April: Die Oekom Crowd "Schöne Insektenwelt"

Bienen, Schmetterlinge und Käfer sterben zuhauf. Wie konnte es so weit kommen? Wer trägt die Schuld? Und was kann man dagegen tun?

Anne und Eberhard Schneider beschäftigen sich schon lange mit der Katastrophe des Artensterbens. In ihrem Buch rücken sie die Zerstörung der Natur, der Lebensgrundlage aller Lebewesen, in den Mittelpunkt und zeigen überraschende Zusammenhänge auf. Unterstützen Sie dieses Aufklärungsbuch zur Insektenvernichtung!

Wirbellose Tiere wie Insekten und Spinnen sind immer stärker in ihrer Existenz bedroht. Anne und Eberhard Schneider beobachten und fotografieren das Leben dieser Tiere vor allem auf landwirtschaftlich nicht genutzten Flächen. Ursprünglich wollten sie sich für ein Netzwerk von Rand- und Blühstreifen einsetzen. Als jedoch nahezu täglich Katastrophenmeldungen über das »Insektensterben« in den Medien erschienen, fragten sie sich, ob diese Bemühungen ausreichen würden. Hinter dem »Sterben der Insekten« steht doch eigentlich ihre bewusst in Kauf genommene Vernichtung. In Ihrem Buch analysieren die Autoren Ursachen, Geschichte und Folgen der Insektenvernichtung und schlagen mögliche Lösungsansätze vor. Zudem zeigt das Autorenduo eine Auswahl ihrer Naturfotos, die die wirbellosen Tiere in ihrem natürlichen Umfeld zeigen.



Damit dieses Buch produziert werden kann, ist der Verlag auf die Unterstützung der LeserInnen angewiesen: Sie können zur Ermöglichung der Produktion und Verbreitung beitragen, indem Sie das Buch vorbestellen oder besondere Rewards erwerben. Die Fundingsumme, die erreichet werden muss, beträgt 2.300 €. Nur wenn sie erreicht wird, kann das Buch verlegt werden – und nur dann wird Ihre Unterstützung tatsächlich benötigt. Ist das Funding erfolgreich, kann das Buch im Juni 2020 erscheinen.





Quelle oekomcrowd 2020

