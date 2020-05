28.05.2020

Quaschnings Videokolumne: Klartext zur Klimakrise

Über klimagerechte Auswege aus der Wirtschaftskrise und über Mittel gegen rückwärtsgewandte Politik diskutieren Energieökonomin Claudia Kemfert, Energieforscher Volker Quaschning und Klimawissenschaftler Stefan Rahmstorf, moderiert vom Meteorologen Özden Terli.

Diesmal komplettiert die Energieökonomin Claudia Kemfert die "Klartext"-Runde zur Klimakrise um den Energiewendeforscher Volker Quaschning und den Klimawissenschaftler Stefan Rahmstorf, moderiert vom Meteorologen Özden Terli.

Zu den Themen gehören diesmal:

Wie schaffen wir ein zukunftsfähiges Deutschland, das den Klimaschutz und den Aufbau der Wirtschaft gleichermaßen gut bewerkstelligt? Denn wenn wir unsere Wirtschaft jetzt nicht richtig neu starten, riskieren wir sämtliche Klimaschutz-Ziele – und den Wirtschaftsstandort.

Wie stärken wir die Kräfte in der Regierung, die nach vorn schauen und keine rückwärtsgewandte Politik betreiben? Es kann ja nicht sein, dass Deutschland in Trump-Manier weiterhin doppelt so viel CO 2 pro Kopf ausstößt wie der Weltdurchschnitt. Wir brauchen jetzt echte Klimagerechtigkeit.

