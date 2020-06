In Ihrem Roman scheint niemand vorbereitet zu sein auf eine solche Krise. Es gibt nicht genug Löschflugzeuge für die immer heftiger wütenden Flächenbrände, die Meerwasser-Entsalzungsanlagen sind gerade ausgeliehen. Wie viel Realität steckt dahinter?

In Deutschland sind die Behörden in der Praxis nicht wirklich auf einen Wassermangel vorbereitet. Wie hilflos die Verantwortlichen sind, haben in der jüngsten Vergangenheit die großflächigen Waldbrände gezeigt, bei es den über Wochen nicht gelang, die Feuer zu löschen. Der Grund dafür ist einfach: Es fehlen abgestimmte Strategien und die nötige Ausrüstung. Und nach wie vor gibt es keine übergreifenden Notfallkonzepte, falls die Wasserversorgung ausfallen sollte. Schließlich sind wir an kaum einer Stelle so verwundbar wie beim Wasserbedarf. Wenn das Trinkwasser knapp wird, haben wir nur wenige Tage, um einer Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes zu entgehen.

Wolf Harlander, geboren 1958 in Nürnberg, studierte Journalistik, Politik und Volkswirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Nach einem Volontariat bei einer Tageszeitung und der Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule arbeitete er für Tageszeitungen, Radio, Fernsehen und als Redakteur der Wirtschaftsmagazine Capital und Wirtschaftswoche. Er lebt heute als Autor in München. Wolf Harlander "42 Grad"

.........................................................................................