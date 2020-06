03.06.2020

Alle 6 Sekunden ging eine Fußballplatzfläche Waldboden im Primärregenwald verloren

Laut Angaben der University of Maryland, die soeben auf Global Forest Watch veröffentlicht wurden, haben die Tropen 2019 11,9 Millionen Hektar Baumbestand verloren.

Fast ein Drittel dieses Verlusts, 3,8 Millionen Hektar, entfiel auf feuchte tropische Primärwälder , Gebiete mit reifem Regenwald, die für die biologische Vielfalt und die Kohlenstoffspeicherung besonders wichtig sind. Das entspricht dem Verlust eines Fußballfeldes aus Primärwald alle 6 Sekunden für das ganze Jahr.



Der Primärwaldverlust war 2019 um 2,8% höher als im Vorjahr und blieb in den letzten zwei Jahrzehnten trotz der Bemühungen, die Entwaldung zu stoppen, hartnäckig hoch . Mindestens 1,8 Gigatonnen Kohlendioxidemissionen sind mit dem Verlust des Primärwaldes im Jahr 2019 verbunden, was den jährlichen Emissionen von 400 Millionen Autos entspricht. Obwohl die Rate des Primärwaldverlusts 2019 niedriger war als in den Rekordjahren 2016 und 2017, war sie immer noch die dritthöchste seit der Jahrhundertwende.



Die Daten von 2019 zeigen, dass mehrere Länder Rekordverluste erlitten haben und Brände erstaunliche Auswirkungen auf Primärwälder und darüber hinaus hatten. Obwohl die Situation auf globaler Ebene weiterhin düster ist, zeigten einige Länder Anzeichen einer Verbesserung und boten positive Bespiele für andere Nationen.

Hier sind die wichtigsten Standorte für den Verlust der Baumbedeckung im Jahr 2019:

Brände in Bolivien breiten sich außer Kontrolle aus

In Bolivien kam es aufgrund von Bränden sowohl in den Primärwäldern als auch in den umliegenden Wäldern zu einem Rekordverlust bei der Baumbedeckung. Der Gesamtverlust der Baumbedeckung im Land lag 2019 um über 80% über dem nächsthöheren registrierten Jahr.



Die weit verbreiteten Brände im Jahr 2019 waren auf eine Kombination aus klimatischen Bedingungen und menschlicher Aktivität zurückzuführen. Viele der Brände in Bolivien wurden wahrscheinlich von Menschen ausgelöst - wie jedes Jahr, um landwirtschaftliche Flächen zum Anpflanzen zu roden -, breiteten sich jedoch aufgrund anhaltender Winde und trockenen Wetters außer Kontrolle in den Wäldern aus.



Die großflächige Landwirtschaft ist ein Haupttreiber der Entwaldung in Bolivien, insbesondere für die Soja- und Viehzucht. Die bolivianische Regierung hat in den letzten Jahren mehrere regulatorische Änderungen vorgenommen, um die Ausweitung der Landwirtschaft voranzutreiben, einschließlich der Lockerung der Beschränkungen für kontrolliertes Verbrennen nur wenige Monate vor den Bränden von 2019.



Die Provinz Santa Cruz, in der die Wälder am stärksten von Bränden betroffen waren, ist Boliviens Epizentrum der großflächigen Landwirtschaft. Besonders betroffen war der stark artenreiche Chiquitano-Trockenwald. Berichten zufolge brannten fast 12% davon. Experten glauben, dass es Hunderte von Jahren dauern könnte, bis sich dieser einzigartige bolivianische Wald vollständig erholt hat.



Waldbrände breiteten sich auch in Teilen Paraguays aus und veranlassten das Land, von Bolivien eine Entschädigung für Schäden zu beantragen.

Auf Brasilien entfiel ein Drittel des weltweiten Verlusts an tropischen Primärwäldern

Brasilien machte im Alleingang mehr als ein Drittel aller Verluste an feuchten tropischen Primärwäldern weltweit aus, wobei 2019 mehr Primärwälder verloren gingen als in jedem anderen tropischen Land. Außerhalb der Jahre 2016 und 2017, als Waldbrände zu beispiellosen Waldverlusten führten, war 2019 Brasilien schlechtestes Jahr für Primärwälder seit 13 Jahren.



Anders als im benachbarten Bolivien trugen Waldbrände in Brasilien 2019 nicht wesentlich zum Verlust des Primärwaldes bei. Der brasilianische Amazonas war im August 2019 ungewöhnlich hohen Feuerzahlen ausgesetzt, aber viele davon ereigneten sich in bereits abgeholzten Gebieten, als die Landwirte Land für die Landwirtschaft vorbereiteten und Viehweiden. Der Mangel an Dürre, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit früh in der Saison Feuer und nachfolgende vorbeugende Maßnahmen haben abgewendet weitere Verbrennung in der brasilianischen Urwäldern.



Räumliche Analysen des Musters des Primärwaldverlusts in Brasilien weisen auch auf beunruhigende neue Brennpunkte des Verlusts in indigenen Gebieten im Bundesstaat Pará hin. Im indigenen Gebiet Trincheira / Bacaja beschleunigte sich die Entwaldung infolge illegaler Landnahme im Jahr 2019. Der Bergbau bedroht die Wälder in anderen brasilianischen Gebieten wie Munduruku und Kayapo . In der Zwischenzeit schlug die brasilianische Regierung im Februar neue Gesetze vor , die den kommerziellen Bergbau sowie die Öl- und Gasförderung in indigenen Gebieten ermöglichen würden.

Zentralafrika erlebte anhaltenden Verlust, während sich die Lage in Westafrika verbesserte

In mehreren Ländern des Kongobeckens kam es 2019 zu anhaltenden oder sich verschlechternden Primärwaldverlusten, darunter in der Demokratischen Republik Kongo (DRC). Obwohl der Primärwaldverlust gegenüber 2018 leicht zurückging, verzeichnete 2019 den dritthöchsten registrierten Gesamtjahresverlust.



Der größte Teil des primären Waldverlusts in der Demokratischen Republik Kongo scheint immer noch in zyklischen Landwirtschaftsgebieten zu liegen, die typischerweise die lokale Bevölkerung ernähren. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass einige mit großflächigem kommerziellem Holzeinschlag, Bergbau und Plantagen zusammenhängen. Der Primärwaldverlust in den Schutzgebieten der Demokratischen Republik Kongo nahm leicht zu, insbesondere in Reservaten und Jagdgebieten, die weniger finanzielle Mittel zur Durchsetzung des Schutzes haben als Nationalparks, sowie im östlichen Teil des Landes, wo mehr Bevölkerungsdruck durch Vertriebene besteht Konflikt.



Westafrika verzeichnete nach einem starken Anstieg des Primärwaldverlusts im vergangenen Jahr vielversprechende Abwärtstrends. Ghana und Côte d'Ivoire reduzierten 2019 den Primärwaldverlust im Vergleich zum Vorjahr um über 50%. Eine Reihe positiver Initiativen könnte dafür verantwortlich sein, darunter REDD + -Programme und Zusagen beider Länder sowie großer Kakao- und Schokoladenunternehmen, die Entwaldung zu beenden. Ein Rückgang um ein Jahr ist ermutigend, aber die Zeit wird zeigen, ob diese Bemühungen dauerhafte Auswirkungen haben.



Indonesien: Das dritte Jahr in Folge niedrigere Verluste



Positiv zu vermerken ist, dass der Primärwaldverlust in Indonesien im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 5% zurückgegangen ist. Dies ist das dritte Jahr in Folge mit geringeren Verlusten. Indonesien hat seit Beginn des Jahrhunderts keinen so geringen Verlust an Primärwäldern verzeichnet.

Kolumbien zeigte Anzeichen für die Eindämmung des dramatischen Waldverlustes

Kolumbien verzeichnete 2019 auch einen deutlichen Rückgang des Primärwaldverlusts, was Hoffnung gibt, dass das Land nach schweren Waldverlusten in den letzten zwei Jahren seinen Kurs ändern könnte. Der primäre Waldverlust in Kolumbien nahm nach einem Friedensabkommen zwischen der Regierung und den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (FARC) von 2016 rasch zu, was zwar den gewaltsamen Konflikt beendete, aber auch zu einem Machtvakuum in zuvor besetzten Gebieten im Amazonas führte.



Die Zahl der Echtzeit-Entwaldungswarnungen in Kolumbien war jedoch in der ersten Hälfte des Jahres 2020 ungewöhnlich hoch , was darauf hinweisen könnte, dass der Rückgang des Primärwaldverlusts nur von kurzer Dauer sein könnte.

Australiens Brände verursachten einen erstaunlichen Verlust

Außerhalb der Tropen versengten gegen Ende 2019 und bis Anfang 2020 Waldbrände Australien und verursachten einen massiven Anstieg des Verlusts an Baumbestand. 2019 war mit Abstand das schlechteste Jahr in Australien, in dem der Verlust der Baumbedeckung im Vergleich zum Vorjahr versechsfacht wurde. Und die tatsächlichen Auswirkungen der Brände in Australien auf den Verlust der Baumbedeckung sind wahrscheinlich schlimmer, da das bis 2020 andauernde Brennen nicht in den Daten erfasst wird.



Die Waldbrände in Australien verursachten Dutzende Todesfälle, zerstörten Tausende von Häusern und töteten Hunderte Millionen Tiere. Die von Eukalyptus dominierten Wälder, in denen viele der Flammen verbrannt sind, sind gut an Feuerzyklen angepasst , aber die Intensität, das beispiellose Ausmaß und die Wechselwirkung der australischen Brände mit der Dürre können zu längerfristigen Schäden führen.



Jetzt ist es an der Zeit, den Waldschutz zu verdoppeln



Trotz offensichtlicher Erfolge einiger Länder bei der Eindämmung des Waldverlusts unterstreichen die Daten für 2019 eine Tatsache: Der Kampf gegen den Verlust tropischer Wälder ist noch lange nicht vorbei.



Die meisten Länder und Unternehmen werden ihre Verpflichtungen für 2020 in Bezug auf Wälder nicht erfüllen - der Verlust an tropischen Primärwäldern ist nach wie vor hoch! Die Coronavirus-Pandemie stellt in den kommenden Monaten und Jahren eine zusätzliche Bedrohung für die Wälder der Welt dar. Kurzfristig können Wälder von mangelnder Überwachung betroffen sein, was zu einer höheren Häufigkeit illegaler Rodungen und Brände führt. Mittelfristig können wirtschaftliche Rückgänge und Konjunkturmaßnahmen zu größeren Waldverlusten führen, da die Länder versuchen, ihre Volkswirtschaften mit Rohstoffindustrien anzukurbeln, wie dies in Indonesien während der asiatischen Finanzkrise der Fall war.



Anstatt Wälder zu opfern, um eine wirtschaftliche Erholung zu erreichen, die nur zu zukünftigen Komplikationen für die Gesundheit und den Lebensunterhalt von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt führen wird, können die Regierungen besser Wälder aufbauen. Investitionen in die Wiederherstellung und gesunde Bewirtschaftung der Wälder werden Arbeitsplätze schaffen, zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beitragen und die Waldökosysteme schützen, die unsere Erde braucht.

Weitere Trends im Zusammenhang mit den Daten zum Verlust der Baumbedeckung 2019 finden Sie auf den Dashboard-Seiten von Global Forest Watch .

Quelle WORLD RESOURCES INSTITUTE 2020 | von und | Die Autoren möchten Peter Potapov und Svetlana Turubanova von der University of Maryland danken, die den Datensatz zum Verlust der Baumbedeckung aktualisiert haben.

