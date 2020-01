Mehr als 1 Million Kilogramm CO2 in 3 Jahren eingespart

Laut Bericht verursacht der Gebäudesektor den größten Anstieg an CO 2 -Emissionen. In den G20-Ländern stieg der CO 2 -Ausstoß in diesem Bereich um 4,1 Prozent an. Dabei birgt der Gebäudesektor ein großes Potenzial für Energieeinsparung: Fast 40 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland entfallen auf diesen Bereich, wie das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ermittelt hat. Ein oft übersehener Stromfresser: alte Pumpen. Eine weltweite Umrüstung des Pumpenbestands mit hochmoderner Technik könnte dagegen rund vier Prozent der gesamten elektrischen Energie einsparen. Das zeigt eine umfassende Studie des Weltmarktführers für die Herstellung von Pumpen, Grundfos. Pumpentausch ohne Investitionskosten Oft sind die hohen Kosten ein Hinderungsgrund für Betreiber, auf effiziente Pumpentechnologie umzurüsten. „Mit uns können Unternehmen ihre alten Pumpen tauschen, ohne zu investieren“, sagt Olaf Behrendt, Vertriebsleiter der pesContracting GmbH. Die Pumpenexperten unterstützen Anlagenbetreiber nicht nur bei der technischen Umrüstung, sondern über unterschiedliche Finanzierungskonzepte (pesConcept). Der geringere Stromverbrauch der neuen Pumpen ermöglicht eine Modernisierung ohne Mehrkosten. Denn im Regelfall finanziert die Energieeinsparung vollständig die monatlichen Mietraten für das neue Pumpensystem. Win-win-Situation für Unternehmen und Umwelt „Mit den hocheffizienten Pumpen sparen Unternehmen nicht nur Geld, sondern schonen auch die Umwelt durch den deutlich geringeren CO 2 -Verbrauch“, erklärt Thomas Arnold, Innendienstleiter bei pesContracting, die Win-win-Situation eines Pumpentauschs, „Der Klimawandel geht uns alle an und wir sind stolz, einen Beitrag zu leisten.“ Dieser Beitrag kann sich sehen lassen. Von 2017 bis 2019 wurden über die Projekte von pesContracting 2.391.913 kWh eingespart. Laut CO 2 -Emissionsfaktor für den Strom-Mix in Deutschland entspricht das einer CO 2 -Einsparung von 1.133.767 Kilogramm. Dieser Wert gleicht einer Fahrleistung eines Kleinwagens von siebeneinhalb Millionen Kilometer. (Wert basiert auf Vergleichszahlen von www.co2online.de) Die Zahlen zeigen: Der Tausch von alten Pumpen ist ein effektives Mittel, den weiteren Anstieg von CO 2 -Emissionen zu vermeiden. Mehr Informationen zum „Brown-to-Green-Report“ finden Sie hier Das White Paper „Mehr Effizienz durch Pumpentausch" mit interessanten Tipps und Empfehlungen