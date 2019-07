10.07.2019

Bifacialer Solarzaun hält Einzug in Österreich

Im Salzburger Saalachtal (Hochmoos) erregt aktuell ein innovatives Zaunsystem Aufmerksamkeit.

Der bifaciale Solarzaun wird von der österreichischen Firma Elektrotechnik Leitinger Photovoltaik GmbH errichtet und vertrieben. Das Gestellsystem kommt von der Fa. Next2Sun GmbH, die bereits mit der Inbetriebnahme eines 2 Megawatt peak Agri-Photovoltaikparks (APV) im Jahr 2018 erste Erfolge erzielen konnte.



Daten und Fakten zum Solarzaun

Die Länge des Zauns, der bei einem Bio-Hühnerbetrieb errichtet wurde, beträgt 360 m. Die Anlagenleistung liegt bei 52,55 kWp und der prognostizierte Jahresenergieertrag bei 50.000 kWh.

Vorteile des bifacialen Zaunsystems

Das Zaunsystem besteht aus einem nahezu verschattungsfrei montierten, bifacialen Solarmodul sowie einem Stabgitterelement. Die Anbringung des Solarmoduls in 40 cm über Geländeoberkante ist an die regionalen Schneebedingungen perfekt angepasst. In Kombination mit der senkrechten Montage können so auch im Winter Erträge erzielt werden. Ansonsten passt sich das System dank des Doppelnutzens perfekt in den landwirtschaftlichen Betrieb ein.

Bifaciale Module als Zaun und auf der Freifläche

Die Elektrotechnik Leitinger Photovoltaik GmbH beabsichtigt die optimalen Marktbedingungen für den bifacialen Solarzaun in Österreich verstärkt auszunutzen.



Die mit der Next2Sun GmbH geschlossen Kooperation sichert dabei die Verfügbarkeit des innovativen Zaungestells. Zur Bündelung der Kompetenzen im Bereich Gestellvertrieb befindet sich die Next2Sun Mounting Systems GmbH in Gründung. Diese wird den internationalen Vertrieb des Freiland- und Zaunsystems künftig vorantreiben.

Hintergrund: Was sind bifaciale Solarmodule?

Bifaciale Solarzellen haben die Besonderheit, dass Vorder- und Rückseite optisch aktiv sind. Durch das Einlegen der Solarzellen zwischen zwei etwa 2,5 mm starke Glasplatten entsteht ein stabiles Modul im Sandwich-Design, welches Standardmodulen, mit nur einer aktiven Oberfläche ertragsmäßig überlegen ist.

Quelle Next2Sun GmbH 2019

