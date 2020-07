Finanzierungsmöglichkeiten für Photovoltaik-Anlagen

17.07.2020

Glossar: Zahlreiche Ansätze erlauben Investitionen in Photovoltaik-Anlagen. Verschiedene Investorengruppen haben dabei unterschiedliche Vorlieben. Wer Photovoltaik-Anlagen an Anleger verkaufen will, sollte sich daher überlegen, welche Gruppe er im Fokus hat.