Grösste deutsche Unternehmen bleiben bei Menschenrechten hinter Erwartungen zurück

04.11.2019

Keines der grössten deutschen Unternehmen erfüllt alle grundlegenden Anforderungen an unternehmerisches Verhalten, wie sie in den 2011 vom UN-Menschenrechtsrat verabschiedeten UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs) festgelegt sind. Stattdessen erhält jedes der untersuchten Unternehmen in mindestens einer der zwölf Kernanforderungen null Punkte. Dies zeigt die Studie «Achtung der Menschenrechte» der ZHAW School of Management and Law und des Business and Human Rights Resource Centers (BHRRC), welche die zwanzig nach weltweitem Umsatz grössten deutschen Unternehmen mit dem «Corporate Human Rights Benchmark»-Ansatz bewertet (siehe letzter Abschnitt). Ausgewertet wurden im Frühjahr 2019 öffentlich zugängliche Informationen, welche die Unternehmen selber veröffentlicht haben: Websites der Unternehmen, ihre formelle finanzielle und nicht-finanzielle Berichterstattung und andere öffentliche Dokumente.