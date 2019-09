16.09.2019

„Hunderte innovative Unternehmen streiken für das Klima“

Zwei Drittel der 330 Mitgliedsunternehmen von UnternehmensGrün nehmen am kommenden Freitag aktiv am bundesweiten Klimastreik teil, schließen ihre Geschäfte und rufen ihre Mitarbeitenden dazu auf, sich an den bundesweiten Demonstrationen zu beteiligen.

„Wenn hunderte Unternehmen für das Klima streiken, ist das ein starkes Signal aus der Wirtschaft an die Politik“, so Dr. Katharina Reuter, Geschäftsführerin von UnternehmensGrün. „Auch die Unternehmen sehen, dass die Zeit für einen entschiedenen Klimaschutz immer knapper wird. Es geht um die Verantwortung für den Planeten, auf dem längst nicht alle Firmen auf Kosten der Umwelt und nachfolgender Generationen tätig sein wollen“. Zu den Firmen, die am Freitag die Arbeit niederlegen, gehören Unternehmen mit 500 Mitarbeitenden wie die GLS Bank, Naturstrom (400 Mitarbeitende), Ecosia und viele weitere kleine und mittelständische Unternehmen in ganz Deutschland.

So stellt Maschinenbau-Unternehmer Michael Hetzer von der elobau GmbH seine Mitarbeitenden für den Klimastreik frei. Sirplus schließt nicht nur Office und Läger, sondern auch alle vier Märkte in Berlin. Ihr Bäcker Schüren (250 Mitarbeitende) bäckt, nach Absprache mit den Jugendlichen, seit zwei Wochen das FridaysForFuture-Brot – alle Erlöse werden zu 100% an die lokalen Fridays-Gruppen gespendet. MoinBioBackwaren stellt am 20. September sogar die Produktion ein – die Bänder stehen still, damit alle 70 Mitarbeitenden zum Klimastreik können.

Journalist_innen, die über streikende Firmen in ihrer Region berichten wollen, können sich u.a. direkt an folgende Unternehmen wenden (Auswahl, alphabetisch sortiert, Länderkürzel am Ende):

2bdifferent, Speyer, RP

50°N e.K., Wiesbaden, Hessen

Ahnen&Enkel Agentur für Umweltkommunikation, Berlin

Almodóvar Hotel, Berlin

Blumberg Agentur, Baltmannsweiler, Ba-Wü

Denttabs, Berlin

Ecosia GmbH, Berlin

Elobau GmbH, Leutkirch, Ba-Wü

EWS Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH, Schönau, Ba-Wü

FIBUR – ethisch-ökologische Versicherung, Berlin

Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH, Göttingen, Nds.

GLS Gemeinschaftsbank eG, Bochum, NRW

Goldeimer gGmbH, Hamburg, Hamburg

Hannoversche Kassen VVaG, Hannover, Nds.

Heldenmarkt – Forum Futura UG, Berlin

Hydrophil – Wasserneutral GmbH, Hamburg, Hamburg

Ihr Bäcker Schüren, Hilden, NRW

Kanzlei Stähle, Berlin

Kitchen Impossible e.K., Berlin

Lebenskleidung, Berlin

MANEMO eG, München, Bayern

merz.punkt, München, Bayern

Modem conclusa, München, Bayern

Moin Bio Backwaren GmbH, Glückstadt, SH

Naturstrom AG, Düsseldorf, NRW

OmniCert, Umweltgutachter GmbH, Bad Abbach, Bayern

Original Unverpackt GmbH, Berlin

Racken GmbH, Berlin

SIRPLUS GmbH, Berlin

Social Impact gGmbH, Potsdam, Brandenburg

STURM! Public Relations, Berlin

Sustaineration, Husum, SH

Taifun-Tofu GmbH, Freiburg, Ba-Wü

Talents4good, München, Bayern

Die Vetzgerei, Berlin

Quelle UnternehmensGrün 2019

