Massiver Einbruch für deutschen Solarmarkt in 2020 erwartet

„Der politische Stillstand in der Abschaffung des Solardeckels ist ein weiterer Schritt zum Ende der deutschen Energiewende. Der Klimaschutz muss analog der Corona-Virus Pandemie als globale Herausforderung angenommen werden und ein direktes Handeln auslösen.“, kommentiert Markus A. W. Hoehner, CEO der EUPD Research die aktuellen Untersuchungsergebnisse.



Alexander Schütt, Geschäftsführer der BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH betont: „Das seit Monaten andauernde taktische Verhandlungsspiel innerhalb der Koalition darf nicht länger auf dem Rücken des Solarhandwerks fortgesetzt werden. Die Abschaffung des Solardeckels wurde bereits im September 2019 im Klimapaket beschlossen und sie ist unumgänglich, will man den betroffenen Handwerksbetrieben gerade in Zeiten von Corona eine langfristige Perspektive geben. Die Zeit drängt – tausende Existenzen und die Erreichung der 2030er-Ziele hängen daran.“



„Netzbetreiber wehren sich gegen Einsparungen durch modernste Speichertechnik und verbauen dem Bürger die Zukunft am Standort Deutschland. CO2-Einsparung durch PV und Speicher vor Ort für den Betrieb von Wärmepumpe und Elektroauto wird von Netzbetreibern mit Kohlestrom ersetzt.“, ergänzt Dr. Andreas Piepenbrink, Geschäftsführer der E3/DC GmbH die EUPD Analyse.



“Neben meiner Verantwortung für das Unternehmen möchte ich auch in meiner Rolle als BSW-Vorstandsmitglied eindringlich an die Bundesregierung appellieren den 52GW Deckel, den wir voraussichtlich bereits im Sommer erreichen, sofort zu entfernen. Wir brauchen die Unterstützung und ein schnelles Handeln der Regierung und nicht weitere Verzögerungen.

Es ist eine wichtige Entscheidung die sowohl die Industrie, Mittelständler als auch die Gesellschaft betrifft. Die Regierung muss jetzt handeln.”, führt Peter Thiele, President SHARP Energy Solutions Europe, aus.



Detlef Neuhaus, Geschäftsführer der SOLARWATT erklärt: „Mit dem PV-Deckel wird eine heimische Branche abgewürgt, die zu den Wachstumsmotoren der deutschen Industrie gehört und mehr als 100.000 Menschen Lohn und Brot verschafft. Unsere Auftragsbücher sind auch trotz Corona voll, wir benötigen keine Rettungspakete von der Politik sondern fordern nur, dass diese ihr bereits gegebenen Zusagen auch einhält."



Diese aktuelle Marktanalyse von EUPD Research wird von führenden Vertretern der deutschen Solar- und Speicherbranche unterstützt: BayWa r.e., E3/DC, Sharp und SOLARWATT.