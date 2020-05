Union unterschätzt das Potenzial Erneuerbarer Energien für eine wirtschaftliche Erholung

13.05.2020

Es ist enttäuschend, dass die Unionsfraktion bei ihrer Klima- und Energiepolitik offenbar im Gestern verharrt, statt das Potenzial der Energiewende für den wirtschaftlichen Aufschwung, die Stärkung der Regionen und zukunftsfähige Arbeitsplätze voll zu nutzen. Wichtige Impulse aus Brüssel werden ignoriert und die Chancen für Innovations- und Konjunkturprogramme kaum genutzt“, kritisiert BEE-Präsidentin Dr. Simone Peter das Positionspapier zum europäischen Green Deal der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Darin wendet sich die Union unter anderem gegen verbindlichere CO2-Einsparziele für die EU und Deutschland. Die Bundeskanzlerin hatte sich zuvor klar für eine stärkere Emissionssenkung bis 2030 ausgesprochen.

„Die Union nutzt die Chancen der Klima- und Energiepolitik für Innovationen und Investitionen nicht. Im Gegenteil, sie hält den Deckel auf den für unser Land so wichtigen Zukunftsbranchen. Statt mitten in der COVID-19-Krise die Türen für Investitionen in den Ausbau der Erneuerbaren zu öffnen, versteht es die Union nicht, Ökologie und Ökonomie im Interesse der deutschen Wirtschaft und einer ambitionierten Klimapolitik zu verbinden. Erst kürzlich hatten sich 68 große deutsche Unternehmen in einem Appell an die Politik für eine konsequente Ausgestaltung des Green Deals als europäische Innovations- und Wachstumsstrategie eingesetzt. Der Standort Deutschland könnte deutlich gewinnen, wenn die Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise mit ambitionierter Klimapolitik vereint werden“, so Peter weiter.

Eine Verzögerung der notwendigen ökologischen Modernisierung käme deutlich teurer als ein schneller Umstieg auf Erneuerbare Energien. Dies hätte nicht nur gravierende Folgen für die Einhaltung der Klimaziele, sondern auch für die Wettbewerbsfähigkeit. „Deutschland und Europa können zum Leitmarkt von Green Tech und Erneuerbaren Energien werden, die zukunftsfähige Strom-, Wärme- und Mobilitätssysteme speisen und auch die Industrie mit sauberer Energie versorgen. Diese Zukunftsbranchen dürfen wir nicht China und anderen globalen Wettbewerbern überlassen, die hier bereits deutlich aufholen“, so die BEE-Präsidentin. Weltweit sind die Erneuerbaren Energien auf dem Vormarsch, gerade auch in der derzeitigen Krisensituation, und sie stellen heute die kostengünstigste und krisensicherste Form der Energieerzeugung dar. Es sei daher unzeitgemäß, beim Ausbau im Pionierland der Energiewende weiter zu bremsen.

„In Deutschland sind die Erneuerbaren heute die tragende Säule der Stromerzeugung. Marktbedingt ist der Anteil der deutschen Kohlekraftwerke zuletzt stark zurückgegangen. Und auch im Wärme- und Mobilitätssektor stehen Erneuerbare Technologien bereit, die weitaus mehr Möglichkeiten haben, als sie derzeit genutzt werden.. Mit all ihren Technologien und Industriezweigen bilden die Erneuerbaren einen bedeutsamen Bestandteil der deutschen Wirtschaft, ermöglichen gleichzeitig kostengünstigen Klimaschutz, schaffen Arbeitsplätze und stärken Regionen und Kommunen. Sie müssen gerade jetzt in der Krise stärker zum Einsatz kommen.“