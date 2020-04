16.04.2020

USA: Letzter Neubau eines neuen Kohlekraftwerks abgelehnt

Das lange in einer Warteschlange stehende Washington-Projekt hätte mehr als 2 Milliarden US-Dollar gekostet.

Die Umweltschutzabteilung von Georgia (EPD) hat einen Antrag auf zusätzliche Entwicklungszeit für den Baubeginn des geplanten Werks Washington abgelehnt, was das Ende des in Schwierigkeiten geratenen 12 Jahre alten Projekts signalisiert. Das inzwischen aufgelöste Konsortium elektrischer Mitgliedsunternehmen (EMCs), die hinter dem Projekt stehen, hatte 30 Tage Zeit, gegen die letzte Woche abgelaufene EPD-Entscheidung Berufung einzulegen.



Das geplante fossile Kraftwerk Washington war das letzte vorgeschlagene neue Kohlekraftwerksprojekt in den USA. Der Bau der 850-MW-Anlage hätte mehr als zwei Milliarden Dollar gekostet und die gleiche jährliche CO2-Belastung wie etwa eine Million Autos erzeugt. Wenn diese Anlage nicht gebaut wird, vermeiden die Energieversorger und die Banken in Georgia, Millionen von Dollar für schmutzigen, veralteten Strom zu zahlen.



Der Sierra Club, die größte Umweltorganisation der USA, versuchte, die Investoren, die Luft- und Wasserqualität sowie die öffentliche Gesundheit zu schützen, indem er sich von Anfang an gegen das Projekt aussprach und mit Partnern wie der Fall-Line-Allianz für eine saubere Umwelt, Ogeechee Riverkeeper, Altamaha Riverkeeper und der Southern Alliance for Clean Energy zusammenarbeitete. Diese Koalition, die vom Southern Environmental Law Center vertreten wird, hat die ursprünglichen Wasser- und Luftgenehmigungen der Anlage erfolgreich angefochten und wiederholt Anträge auf Verlängerung der Genehmigung bekämpft.



Katherine Cummings, Mitglied der in Washington County ansässigen Fallline-Allianz für eine saubere Umwelt (FACE), sagt: „Ich bin dankbar für die Entscheidung der EPD, damit die Betreiber nicht diesem veralteten und unnötigen Projekt weitermachen können. Das Werk Washington stellte eine Bedrohung für das Familienbudget der Strombezieher, die Gesundheit der Bevölkerung und die natürlichen Ressourcen in und außerhalb von Georgia dar. Es ist ein Moment der Erleichterung, dass dieser umweltschädliche Riese niemals gebaut wird. “

