06.06.2020

Vattenvall baut weltweit größten Offshore-Windpark

Vattenfall hat nun die finale Investitionsentscheidung für die Offshore-Windprojekte „Hollandse Kust Zuid 1-4“ in den Niederlanden getroffen, um mit dem Bau des bis dato weltweit größten Offshore-Windparks fortzufahren.

Mit einer installierten Leistung von 1.500 Megawatt (MW) wird der Offshore-Windpark Hollandse Kust Zuid der größte seiner Art weltweit sein, wenn er im Jahr 2023 in Betrieb geht. Seine Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien wird dem jährlichen Verbrauch von mehr als zwei Millionen niederländischer Haushalte entsprechen.

Vattenfall bekam den Zuschlag für die Errichtung von Hollandse Kust Zuid nachdem das Unternehmen als Gewinner aus zwei subventionsfreien Ausschreibungen in den Jahren 2018 und 2019 hervorgegangen war. Die beiden Projekte wurden zu einem Windpark kombiniert, um das Verfahren zu optimieren.

Ein wesentliches Element für mehr Klimaschutz ist die Elektrifizierung der Bereiche Transport und Wärme sowie der Industrieprozesse mit Hilfe von fossilfreiem Strom.

„Das Projekt Hollandse Kust Zuid unterstreicht unser Engagement, für die Niederlande und für Europa fossilfreien Strom zu erzeugen. Außerdem zeigt die endgültige Entscheidung für diese Investition, dass wir trotz der Coronakrise an unserem Ziel festhalten, innerhalb einer Generation ein Leben ohne fossile Brennstoffe zu ermöglichen“, sagt Magnus Hall, CEO von Vattenfall.

Im Jahr 2023 wird Hollandse Kust Zuid ein Drittel der gesamten installierten Offshore-Windkapazität in den Niederlanden ausmachen, was einen wesentlichen Beitrag zu den Zielen der niederländischen Regierung im Bereich erneuerbarer Energien leisten wird.

„Hollandse Kust Zuid wird nicht nur unsere Privat- und Geschäftskunden mit fossilfreiem und günstigem Strom versorgen. Es ist auch eine große Infrastrukturinvestition, die in erheblichem Umfang wirtschaftliche Aktivität und Beschäftigung in wirtschaftlich unsicheren Zeiten schafft. Aufgrund guter Zusammenarbeit mit unseren nationalen und internationalen Partnern, sind wir auf die nächsten Schritte zur Realisierung dieses Projekts, das einen Meilenstein darstellt, gut vorbereitet“, sagt Gunnar Groebler, Senior Vice-President und Head of Business Area Wind bei Vattenfall.

Sowohl der Bau, mit dem offshore im Jahr 2021 begonnen wird, als auch der Betrieb des Windparks und seiner Serviceeinrichtung werden regional für erhebliche Geschäftschancen und die langfristige Beschäftigung von Fachleuten sorgen.

Quelle Vattenfall 2020

