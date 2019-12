Besseres Monitoring für den Klimaschutz

Hintergrund

Die Studie „Policy Monitoring in the EU: The Impact of Institutions, Implementation and Quality“ entstand auf Basis der Berechnung quantitativer Regressionsmodelle und qualitativer Interviews. Sie wurde vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung im Rahmen des Kopernikus-Projektes ENavi gefördert (Förderkennzeichen:03SFK4P0) und ist soeben in einem Sonderheft der Politischen Vierteljahresschrift erschienen. An der Forschung waren neben der TU Darmstadt das Tyndallzentrum für Klimaforschung an der School of Environmental Sciences der University of East Anglia UEA und das Finnische Umweltinstitut SYKE beteiligt.