Forschungsprogramm zum Einfluss des Klimawandels auf Massenbewegungen im Gebirge

Die Ergebnisse der ersten beiden Arbeitspakete fliessen in ein drittes ein, in dem es um Risiko und Anpassung geht. «Wir gehen der Frage nach, wie die Gesellschaft mit sich ändernden Gefahren umgehen kann und welche politischen und institutionellen Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen», sagt Michael Bründl. So werden Forschende unter anderem in einem Teilprojekt zusammen mit den Schweizerischen Bundesbahnen SBB verschiedene Zukunftsszenarien erarbeiten, um Risikoveränderungen für das gesamte Streckennetz zu modellieren. Diese Daten sollen später als Grundlage dienen, um An­passungsstrategien und die Naturgefahrenprä­vention der SBB weiterzuentwickeln.