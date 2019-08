29.08.2019

Hochwasser wird vom Klimawandel bestimmt

Ein großes internationales Forschungsprojekt unter Leitung der TU Wien konnte erstmals nachweisen, dass der Klimawandel das Ausmaß von Hochwasserereignissen verändert.

Flüsse, die über die Ufer treten, richten gewaltigen Schaden an: Weltweit schätzt man die jährlichen Flusshochwasserschäden auf über 100 Milliarden Dollar – und sie steigen weiter. Inwieweit der Klimawandel das Ausmaß von Flutkatastrophen beeinflusst, war bisher nicht klar. Weltweit einheitliche Trends schien es nicht zu geben.

Der österreichische Hochwasserspezialist Prof. Günter Blöschl von der TU Wien leitete eine große internationale Studie, an der insgesamt 35 Forschungsgruppen beteiligt waren. Dabei zeigte sich klar: Veränderungen im Ausmaß von Hochwasserereignissen, die in den letzten Jahrzehnten beobachtet wurden, lassen sich eindeutig auf den Klimawandel zurückführen. Allerdings wirkt sich der Klimawandel nicht überall gleich auf das Hochwasser aus: In Nordwesteuropa werden die Hochwasserereignisse immer schwerer, in Südeuropa und in Osteuropa nimmt das Ausmaß der Hochwässer eher ab, wobei es in kleinen Gebieten aber auch zu einer Zunahme kommen kann. Die Ergebnisse wurden nun im Fachjournal „Nature“ publiziert.

Der Klimawandel als entscheidender Faktor

„Aus unseren bisherigen Forschungen wussten wir bereits, dass der Klimawandel den Zeitpunkt verschiebt, an dem es in verschiedenen Regionen Europas zu Hochwasser kommt“, sagt Günter Blöschl. „Doch die entscheidende Frage ist: Bestimmt der Klimawandel auch das Ausmaß von Hochwasserereignissen? Um das zu beurteilen reichte die Datenlage bisher nicht aus. Wir haben das ausführlich untersucht und können nun klar sagen: Ja, der Einfluss des Klimawandels ist hier eindeutig erkennbar.“

Für die Studie wurden Daten von 3.738 Hochwassermessstationen aus ganz Europa ausgewertet, aus dem Zeitraum von 1960 bis 2010. „Schon seit langer Zeit wurde vermutet, dass der Klimawandel einen Einfluss auf die Wassermenge bei Hochwasserereignissen hat, weil eine wärmere Atmosphäre mehr Wasser speichern kann“, erklärt Günter Blöschl. „Allerdings ist das nicht der einzige Effekt, die Sache ist komplizierter.“

Bei der Auswertung der Daten zeigten sich in unterschiedlichen Regionen Europas unterschiedliche Trends: In Mittel- und Nordwesteuropa, zwischen Island und Österreich, nimmt das Ausmaß von Hochwässern zu, weil dort die Niederschläge zunehmen und die Böden feuchter werden. In Südeuropa hingegen gehen Hochwässer eher zurück – dort führt der Klimawandel zu Rückgängen bei den Niederschlägen, zusätzlich sorgen die höheren Temperaturen für verstärkte Verdunstung des Wassers im Boden. Allerdings können bei kleinen Flüssen die Hochwässer größer werden – wegen häufiger Gewitter und Abholzung der Wälder. Im kontinentaleren Klima Osteuropas geht das Hochwasser-Ausmaß ebenfalls zurück, dort liegt das am Rückgang der Schneedecke im Winter, die mit den höheren Temperaturen einhergeht. „Es gibt also kein europaweit einheitliches Bild – aber die regionalen Entwicklungen entsprechen alle den vorhergesagten Klimaveränderungen“, sagt Blöschl. „Das zeigt uns: Wir sind bereits mittendrin im Klimawandel.“

Besorgniserregendes Ausmaß

Das Ausmaß der Veränderungen ist bemerkenswert: Sie reichen (jeweils gemessen am langjährigen Mittelwert) von einem Rückgang von 23,1 % pro Dekade bis zu einer Zunahme der hochwasserbedingten Wassermengen von 11,4 % pro Dekade. Wenn sich diese Trends ungebremst fortsetzen, ist mit drastischen Auswirkungen auf das Überflutungsrisiko in vielen Regionen Europas zu rechnen.

Günter Blöschl plädiert dafür, diese Erkenntnisse in allen Ländern Europas in zukünftigen Hochwasserschutz-Überlegungen miteinzubeziehen: „Unabhängig von notwendigen Anstrengungen, den Klimawandel zu bremsen, werden wir die Auswirkungen dieser Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten deutlich spüren“, meint Blöschl. „Das Hochwassermanagement muss sich an diese neuen Realitäten anpassen, sonst werden die jährlichen Hochwasserschäden noch schneller steigen als bisher. Österreich ist dabei schon sehr gut aufgestellt.“

