Klimaerwärmung setzt dem Aletschgletscher zu

Präzises Gletschermodell

Wenn es schlecht läuft, nicht mehr viel. Zu diesem Schluss kommen Guillaume Jouvet und Matthias Huss aus der Gruppe von Martin Funk von der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der ETH Zürich. Die beiden Forscher haben in einer detaillierten Simulation untersucht, wie sich der Aletschgletscher in den kommenden Jahren verändern wird. Dazu haben sie ein dreidimensionales Gletschermodell verwendet, mit dem sich die Dynamik eines einzelnen Gletschers detailliert abbilden lässt. «Die Eisbewegungen beim Aletschgletscher sind besonders komplex, weil von oben drei mächtige Eisströme kommen, die sich auf dem Konkordiaplatz vereinigen und von da aus gemeinsam weiter ins Tal vorstossen», erklärt Huss.

Eine vergleichbare Simulation haben Jouvet, der damals noch an der EPFL arbeitete, und Huss bereits vor 10 Jahren durchgeführt. Nun haben sie die Zukunft des Aletschgletschers nochmals abgeschätzt anhand der neuen regionalen Klimaszenarien für die Schweiz, die im letzten Herbst vorgestellt wurden (CH2018). Dabei haben sich die beiden Forscher auf drei Szenarien konzentriert, die von unterschiedlich starken Verän­de­run­gen der CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre ausgehen und damit auch von einer unterschiedlich starken Erwärmung des Klimas.

Der beste Fall: 50 Prozent Verlust

Der günstigste Fall für den Gletschertourismus im Wallis wäre, wenn die globale Erwärmung so wie im Klimaabkommen von Paris vorgesehen unter 2 Grad Celsius gehalten werden könnte. Dies setzt allerdings voraus, dass die Treibhausgasemissionen weltweit in naher Zeit massiv gesenkt werden, so dass das Klima ab ca. 2040 stabilisiert werden kann. «Selbst in diesem Fall muss damit gerechnet werden, dass sich der Rückgang des Aletschgletschers bis Ende Jahrhundert fortsetzen wird», hält Jouvet fest. «Sowohl beim Eisvolumen als auch bei der Länge müsste in diesem Fall mit einer Abnahme von mehr als 50 Prozent im Vergleich zu heute gerechnet werden.» Dass der Gletscher selbst bei einer baldigen Stabilisierung des Klimas sich weiter zurückziehen wird, hängt damit zusammen, dass grosse Gletscher sehr träge sind und erst mit einer gewissen Verzögerung auf Klimaveränderungen reagieren.