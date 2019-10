24.10.2019

'Künstliches Blatt' produziert erfolgreich sauberes Gas

Ein weit verbreitetes Gas, das derzeit aus fossilen Brennstoffen hergestellt wird, kann stattdessen durch ein „künstliches Blatt“ hergestellt werden, das nur Sonnenlicht, Kohlendioxid und Wasser verwendet und schließlich zur Entwicklung einer nachhaltigen Alternative für Flüssigbrennstoffe zu Benzin verwendet werden könnte.

Das klimaneutrale Gerät setzt neue Maßstäbe auf dem Gebiet der Solarkraftstoffe, nachdem Forscher an der Universität Cambridge gezeigt haben, dass es auf nachhaltige und einfache Weise direkt das Gas, das sogenannte Synthesegas, erzeugen kann.

Das künstliche Blatt wird nicht mit fossilen Brennstoffen betrieben, sondern durch Sonnenlicht angetrieben, obwohl es an bewölkten und bewölkten Tagen immer noch effizient funktioniert. Und im Gegensatz zu den derzeitigen industriellen Prozessen zur Herstellung von Synthesegas gibt das Blatt kein zusätzliches Kohlendioxid an die Atmosphäre ab. Die Ergebnisse werden in der Fachzeitschrift Nature Materials veröffentlicht.

Syngas wird derzeit aus einer Mischung von Wasserstoff und Kohlenmonoxid hergestellt und wird zur Herstellung einer Reihe von Rohstoffen wie Brennstoffen, Pharmazeutika, Kunststoffen und Düngemitteln verwendet.

„Sie haben vielleicht noch nie von Synthesegas selbst gehört, aber Sie konsumieren jeden Tag Produkte, die mit diesem Produkt hergestellt wurden. Eine nachhaltige Produktion wäre ein entscheidender Schritt, um den globalen Kohlenstoffkreislauf zu schließen und eine nachhaltige Chemie- und Kraftstoffindustrie aufzubauen “, sagte der leitende Autor Professor Erwin Reisner vom Cambridge Department of Chemistry, der seit sieben Jahren an diesem Ziel arbeitet.

Das von Reisner und seinen Kollegen hergestellte Gerät ist von der Photosynthese inspiriert - dem natürlichen Prozess, bei dem Pflanzen die Energie des Sonnenlichts nutzen, um Kohlendioxid in Lebensmittel umzuwandeln.

