14.01.2020

Ozeane: Rekordverdächtige Meereswärme 2019

Eine neue Analyse zeigt, dass die Weltmeere im Jahr 2019 so warm waren wie zu keinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit, insbesondere zwischen der Oberfläche und einer Tiefe von 2.000 Metern.

Die Studie, die von einem internationalen Team von 14 Wissenschaftlern aus 11 Instituten weltweit durchgeführt wurde, kommt auch zu dem Schluss, dass die letzten zehn Jahre die wärmsten Temperaturen der globalen Ozeane waren, wobei die letzten fünf Jahre den höchsten Rekord aufwiesen.

Die Autoren haben ihre Ergebnisse am 13. Januar in Advances in Atmospheric Sciences veröffentlicht, mit einem Aufruf an die Menschen, den Klimawandel umzukehren. Angesichts solch katastrophaler Auswirkungen wie dem 17,9 Millionen Hektar großen australischen Buschfeuer, das bisher 24 Todesopfer und Tausende von zerstörten Häusern gefordert hat, berichten die Forscher, dass die globale Meerestemperatur nicht nur steigt, sondern sich sogar noch beschleunigt.

Laut der Studie liegt die Meerestemperatur 2019 um 0,075 Grad Celsius über dem Durchschnitt der Jahre 1981-2010. Um diese Temperatur zu erreichen, hätte der Ozean 228.000.000.000.000.000.000.000.000 (228 Sextillion) Joule Wärme aufgenommen.

"Das sind in der Tat eine Menge Nullen. Um es leichter verständlich zu machen, habe ich eine Berechnung durchgeführt. Die Atombombe von Hiroshima explodierte mit einer Energie von etwa 63.000.000.000.000.000 Joule. Die Wärmemenge, die wir in den vergangenen 25 Jahren in die Weltmeere eingebracht haben, entspricht 3,6 Milliarden Atombombenexplosionen in Hiroshima", sagt CHENG Lijing, leitender Autor und außerordentlicher Professor des Internationalen Zentrums für Klima- und Umweltwissenschaften am Institut für Atmosphärenphysik (IAP) der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS). CHENG ist außerdem dem Center for Ocean Mega-Science des CAS angeschlossen.

"Diese gemessene Erwärmung der Ozeane ist unwiderlegbar und ein weiterer Beweis für die globale Erwärmung. Es gibt keine vernünftigen Alternativen außer den menschlichen Emissionen von Wärmefallen-Gasen, um diese Erwärmung zu erklären." ...

Das Jahr 2019 brach die bisherigen Rekorde der globalen Erwärmung der vergangenen Jahre, und die Auswirkungen zeigen sich bereits in Form von extremerem Wetter, steigenden Meeresspiegeln und Schäden an Meerestieren.

"Die globale Erwärmung ist real, und sie wird immer schlimmer", sagte Abraham. "Und das ist nur die Spitze des Eisbergs für das, was noch kommen wird. Glücklicherweise können wir etwas dagegen tun: Wir können Energie klüger nutzen und unsere Energiequellen diversifizieren. Wir haben die Macht, dieses Problem zu reduzieren."

Den Forschern zufolge können die Menschen daran arbeiten, ihren Einfluss auf das Klima umzukehren, aber der Ozean wird länger brauchen, um darauf zu reagieren als die Atmosphäre und das Land. Seit 1970 gingen mehr als 90% der globalen Erwärmungswärme in den Ozean, während weniger als 4% der Wärme die Atmosphäre und das Land, in dem die Menschen leben, erwärmt haben.

"Selbst mit diesem kleinen Anteil, der die Atmosphäre und das Land betrifft, hat die globale Erwärmung zu einer Zunahme der katastrophalen Brände im Amazonas, in Kalifornien und Australien im Jahr 2019 geführt, und wir sehen, dass sich dies bis ins Jahr 2020 fortsetzt", sagte CHENG. "Die globale Erwärmung der Ozeane hat in der Tasmanischen See und anderen Regionen zu Hitzewellen im Meer geführt." ...

Trenberth bemerkte auch, dass ein Hot Spot im Golf von Mexiko im Jahr 2017 den Hurrikan Harvey auslöste, der laut dem Rice Kinder Institute for Urban Research 82 Todesopfer forderte und Schäden in Höhe von etwa 108 Milliarden Dollar verursachte. Im folgenden Jahr führte ein Hotspot im Atlantik in der Nähe der Carolinas zum Hurrikan Florenz. Laut Moody's Analytics, einer Wirtschaftsforschungsorganisation, forderte der Sturm 53 Todesopfer und verursachte wirtschaftliche Schäden in Höhe von 38 bis 50 Milliarden Dollar.

"Der Preis, den wir zahlen, ist die Reduzierung des im Ozean gelösten Sauerstoffs, die geschädigten Meereslebewesen, die Stärkung der Stürme und der Rückgang der Fischerei und der ozeanbezogenen Wirtschaft", sagte Cheng. "Doch je mehr wir die Treibhausgase reduzieren, desto weniger wird sich der Ozean erwärmen. Reduzierung, Wiederverwendung und Recycling sowie der Übergang zu einer sauberen Energiegesellschaft sind immer noch der wichtigste Weg nach vorn".

Als nächstes untersuchen die Forscher, wie sich die Erwärmung der Ozeane über die Temperatur hinaus auswirkt. Sie wollen untersuchen, wie sich die Wassertemperatur auf den Auftrieb des Wassers auswirkt, was sich direkt auf die Verteilung von Nährstoffen und Wärme auswirkt.

